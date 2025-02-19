Новий порядок подання звітності
6 лютого 2025 року набрали чинності нові форми Податкового розрахунку, які доступні для завантаження на офіційному порталі Державної податкової служби України. Про основні зміни інформує 24 Канал.
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Відтепер:
- Звіти з ПДФО та ЄСВ подаються щомісяця.
- Кінцевий термін подання розрахунку за кожен місяць – 20 число наступного місяця.
- Останній квартальний звіт за IV квартал 2024 року слід було подати до 10 лютого 2025 року за старою формою.