З 2025 року підприємства та фізичні особи-підприємці (ФОП) зобов'язані подавати звіти з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного соціального внеску (ЄСВ) щомісячно замість квартального формату. Перший звіт за новою схемою необхідно подати до 20 лютого 2025 року.