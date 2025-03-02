Как правительство поддерживает бизнес
В Министерстве финансов объясняют, что благодаря этому удалось удержать экономическую активность и предотвратить глубокое падение экономики, сообщает 24 Канал.
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Ключевая задача для Украины во время военного положения – создать условия для обеспечения потребностей военной кампании,
– подчеркивают в Минфине.
В 2022 году для поддержки бизнеса, который остается ключевым источником налоговых поступлений, была внедрена программа релокации предприятий в более безопасные регионы. Это позволило сохранить рабочие места и обеспечить стабильную уплату налогов.
Обратите внимание! Также в период военного положения действуют особые правила проведения налоговых проверок, что помогает бизнесу работать в сложных условиях войны.
Особые условия налогообложения
С 1 апреля 2022 года по 1 августа 2023 года в Украине действовали специальные налоговые условия. ФЛП и юридические лица могли перейти на упрощенную систему налогообложения – стать плательщиками единого налога III группы с налоговой ставкой всего 2% от суммы дохода.
Хотя эта система была доступна для широкого круга налогоплательщиков, в Министерстве финансов отмечают, что все же существовали определенные ограничения по ее применению.
Интересно! Также некоторые эксперты критикуют введение упрощенной системы налогообложения, которая в первые дни вторжения позволяла ввозить товары на сумму до 2 миллиардов гривен, платя лишь 2% от оборота.