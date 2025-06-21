Як змінюється сплата ЄСВ після пенсії

Це роз'яснили в Державній податковій службі, передає 24 Канал. Розповідаємо детальніше, а також уточнимо, чи потрібно повідомляти окремо податкову про зміни.

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Довідково. У 2025 році розмір ЄСВ для підприємців становить 1 760 гривень на місяць (22% від мінімальної зарплати). Гроші йдуть на формування страхового стажу та фінансування пенсійних виплат.

Аби не було плутанини в датах

У податковій зауважили, що у громадян часто виникає питання "якщо ФОП, наприклад, отримав статус пенсіонера 15 червня, чи можна сплатити внесок лише за половину місяця?".

Ні, сума ЄСВ має бути повною – незалежно від того, в який день місяця підприємець досяг пенсійного віку чи припинив діяльність,

– відповіли у відомстві.

Водночас вже з наступного місяця після виходу на пенсію (або отримання права на пенсію за вислугою років чи інвалідністю) ФОП звільняється від обов'язку сплачувати ЄСВ.

Чи повідомляти податкову про зміни

Повідомляти окремо податкову про зміни не потрібно. Інформація про нових пенсіонерів щомісяця автоматично передається до податкових органів Пенсійним фондом.

Це правило стосується всіх, хто: