Как меняется уплата ЕСВ после пенсии

Это разъяснили в Государственной налоговой службе, передает 24 Канал. Рассказываем подробнее, а также уточним, нужно ли сообщать отдельно налоговую об изменениях.

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Справочно. В 2025 году размер ЕСВ для предпринимателей составляет 1 760 гривен в месяц (22% от минимальной зарплаты). Деньги идут на формирование страхового стажа и финансирование пенсионных выплат.

Чтобы не было путаницы в датах

В налоговой отметили, что у граждан часто возникает вопрос "если ФЛП, например, получил статус пенсионера 15 июня, можно ли уплатить взнос только за половину месяца?".

Нет, сумма ЕСВ должна быть полной – независимо от того, в какой день месяца предприниматель достиг пенсионного возраста или прекратил деятельность,

– ответили в ведомстве.

В то же время уже со следующего месяца после выхода на пенсию (или получения права на пенсию по выслуге лет или инвалидности) ФЛП освобождается от обязанности уплачивать ЕСВ.

Уведомлять ли налоговую об изменениях

Уведомлять отдельно налоговую об изменениях не нужно. Информация о новых пенсионерах ежемесячно автоматически передается в налоговые органы Пенсионным фондом.

Это правило касается всех, кто: