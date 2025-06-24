Какие налоги должен платить работающий пенсионер

Но налоговые обязательства пенсионеров не отличаются от общих ставок для других работников, передает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

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К обязательным налогам для пенсионеров в Украине входит:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 18%. Военный сбор (ВС) - 5%.

Например, если пенсионер получает зарплату в размере в 10 000 гривен, то налоги будут такими:

НДФЛ: 10 000 гривен × 18% = 1 800 грн;

военный сбор: 10 000 гривен × 5% = 500 грн.

Поэтому общая сумма удержанных налогов составит 2 300 гривен. В то же время "чистая" зарплата будет составлять 7 700 гривен.

Обратите внимание! НДФЛ начисляется на большинство видов доходов, в частности стипендии, бонусы и премии.

Налогообложение пенсии работающих пенсионеров

По состоянию на сейчас пенсии, которые не превышают трех минимальных зарплат в месяц, не облагаются налогом. В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен. Поэтому налогообложению не подлежит пенсия, которая не превышает 24 000 гривен.

Если же пенсионер имеет дополнительные доходы, то они суммируются с пенсией. И если общий доход превышает 24 000 гривен в месяц, то на избыточную сумму начисляется налог. Он составляет 15% или 20% в зависимости от величины дохода. Но это касается только высоких пенсий.

Заметьте! Большинство пенсионеров не подпадают под это налогообложение, ведь в 2025 году минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну.