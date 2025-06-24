Уплата военного сбора в 2025 году

За январь-май 2024 года уплатили 16,4 миллиарда гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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Причины роста:

повышение с 1 декабря 2024 года размера ставки военного сбора до 5 %; сознательная позиция плательщиков, которые своевременно платят налоги.

Больше всего уплатили:

Киев – 20,1 миллиарда гривен,

Днепропетровская область – 7,7 1 миллиарда гривен,

Львовская область – 4,7 миллиарда гривен,

Харьковская область – 3,9 миллиарда гривен.

Украинцам в частности напомнили, что все категории налогоплательщиков должны платить военный сбор. Например ФЛП первой, второй и четвертой групп – 10 % от минимальной заплаты, установленной на 1 января отчетного года.

Плательщики единого налога третьей группы (кроме е-резидентов) – 1 % от полученного дохода ежеквартально,

– добавили в ГНС.

Предприниматели на общей системе налогообложения должны уплачивать 5 % от чистого годового налогооблагаемого дохода. В то же время с наемных работников взимается 5 % от начисленной заработной платы.

Важно! Военнослужащие и работники ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, ГУР, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны Украины, Госспецсвязи, Государственной специальной службы транспорта Украины – 1,5 % с дохода денежного обеспечения, наград и т. п.