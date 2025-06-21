Может ли предприниматель платить больше

Поэтому, может ли ФЛП на едином налоге может платить ЕСВ сверх минимального взноса, что предусматривает закон, рассказывает 24 Канал ссылаясь на данные сервиса "Личный Консультант".

Смотрите также Количество ФЛП с налоговыми долгами достигло рекордного уровня

Прежде всего заметим, что в 2025 году минимальный размер ЕСВ составляет 1760 гривен в месяц. В то же время закон позволяет предпринимателям платить взнос в большем объеме – до 35 200 гривен, что соответствует максимально допустимой базе начисления (160 000 гривен).

Юридическая справка. Это предусмотрено пунктом 3 части 1 статьи 7 Закона Украины №2464-VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Отражение добровольно увеличенного ЕСВ осуществляется в отчетности:

в графе 2 поля 9 Приложения 1 указывается сумма дохода, с которой рассчитывается ЕСВ;

в графе 3 – 22%;

в графе 4 – сумма взноса, который уплачивается.

Таким образом, ФЛП может не только обеспечить себе более высокую пенсионную базу, но и расширить будущую социальную защиту - в частности, при расчете страхового стажа, – говорится в пояснении.