Сплата військового збору у 2025 році

За січень-травень 2024 року сплатили 16,4 мільярда гривень, пише 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

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Причини зростання:

підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5 %; свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки.

Найбільше сплатили:

Київ – 20,1 мільярда гривень,

Дніпропетровська область – 7,1 мільярда гривень,

Львівська область – 4,7 мільярда гривень,

Харківська область – 3,9 мільярда гривень.

Українцям зокрема нагадали, що всі категорії платників податків мають сплачувати військовий збір. Наприклад ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10 % від мінімальної заплати, встановленої на 1 січня звітного року.

Платники єдиного податку третьої групи (крім е-резидентів) – 1 % від отриманого доходу щоквартально,

– додали у ДПС.

Підприємці на загальній системі оподаткування мають сплачувати 5 % від чистого річного оподатковуваного доходу. Водночас з найманих працівників стягується 5 % від нарахованої заробітної плати.

Важливо! Військовослужбовці та працівники ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, ГУР, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони України, Держспецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту України – 1,5 % з доходу грошового забезпечення, нагород тощо.