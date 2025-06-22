ПДВ у травні

Згідно з даними Forbes Ukraine, у травні податок надійшов у розмірі 21,7 мільярдів гривень, що на 1,5 мільярд гривень менше запланованого показника, передає 24 Канал.

Дивіться також "Клуб білого бізнесу" розширюється: скільки компаній і ФОПів у списку

При цьому обсяг невідшкодованого ПДВ бізнесу майже не змінився – він зменшився лише на 39,5 мільйона гривень і становить 30,3 мільярди гривень. В інших податкових напрямах місячне перевиконання тривало:

+10,7% по ПДФО;

+5,2% по податку на прибуток;

+3,3% по акцизах.

Дефіцит у бюджеті

Загалом за січень‑травень ДПС перевиконала план на 51,6 мільярдів гривень, що має стати ключовим джерелом покриття додаткового бюджетного дефіциту в 400 мільярдів гривень. Міністр фінансів Сергій Марченко очікував, що цього року перевиконання забезпечить близько 100 мільярдів гривень, з яких значна частина піде на оборону.

У парламенті висловили занепокоєння, що затримки з відшкодуванням ПДВ можуть бути тактичним рішенням ДПС задля покращення бюджету. Колишній голова служби Руслан Кравченко роз'яснив, що зростання кількості заявок у 2025-му потребує більше часу на перевірку.

Водночас фактичне відшкодування зросло до 55,5 мільярдів гривень, що на 10,8 мільярдів гривень більше, ніж минулого року (44,7 мільярдів гривень).