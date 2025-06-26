Как будет работать идентификация ПФУ
Идентификация нужна для проверки получателей пенсий, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Благодаря ему пенсионеры в любой момент могут проверить статус проведенной идентификации:
- дату последней идентификации;
- источник проведения идентификации, например, банковское учреждение.
Отслеживая это, пенсионеры могут проверить дату последней идентификации и знать, когда нужно пройти следующую процедуру.
Это важно, поскольку, согласно пенсионному законодательству Украины, проходить идентификацию пенсионеры должны раз в год, иначе начисления пенсионных выплат на банковские карты или почтовые отделения приостановят.
Как проверить идентификацию
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно сделать несколько шагов:
- Шаг 1. Зайдите на вебпортал электронных услуг ПФУ.
- Шаг 2. Авторизуйтесь одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису. Войдите в личный кабинет.
- Шаг 3. В меню слева выберите рубрику "Моя идентификация".
Если сервис не отображается, нужно обновить страницу нажатием клавиши F5. При этом поля "Дата" и "Источник" будут оставаться пустыми для пенсионеров, которые не требуют идентификации или ни разу ее не проходили.
Сокращение пенсий в Украине
Кабинет Министров Украины согласовал решение о возможном сокращения пенсионных выплат для пенсионеров, которые получают доплаты за проживание в горной местности.
Дело в том, что соответствующие выплаты предоставлялись украинцам после принятия ВРУ Закона "О статусе горных населенных пунктов в Украине" в 1995 году. Причиной стала недостаточная развитость сферы применения труда и системы социально-бытового обслуживания, а также ограничения доступности транспорта в горной местности.
То есть украинцы, проживающие в горной местности, получают доплаты в размере 20% к своей пенсии. Однако в бюджете на 2025 год такие доплаты не предусмотрены.