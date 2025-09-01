Какая будет пенсия при 35 годах стажа?
Если человек хочет уйти на пенсию в 60 и он начал работать в 25, то количество его стажа потенциально должно составлять – 35 лет, пишет 24 Канал.
Обратите внимание! При расчете пенсии, во внимание берется только официальный стаж. Также в общее количество может засчитываться и другая деятельность. Речь идет, в частности, об обучении в вузе до 2004 года.
Рассмотрим ситуацию, где:
- лицо хочет уйти на пенсию в 60 лет;
- общее количество подтвержденного стажа составило 35 лет;
- доход – 10 тысяч гривен;
- гражданин хочет уйти на пенсию на общих условиях.
Заметьте! Для расчетов воспользуемся пенсионным калькулятором.
35 лет стажа в 2025 году достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. Выплата в таком случае составит ориентировочно – 3,8 тысячи гривен.
Какая будет пенсия, если работал 35 лет официально и хочешь уйти на пенсию в 60 лет в 2025 / Скриншот пенсионный калькулятор
Какие минимумы стажа в 2025 году для выхода на пенсию?
Чтобы уйти на пенсию в 60 лет в этом году нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Для другого возраста минимумы другие:
- для тех, кто хочет уйти на пенсию в 63 года нужно приобрести как минимум – 22 лет страхового стажа;
- а в 65 лет уже – 15 лет страхового стажа.