Какая будет пенсия при 35 годах стажа?

Если человек хочет уйти на пенсию в 60 и он начал работать в 25, то количество его стажа потенциально должно составлять – 35 лет, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! При расчете пенсии, во внимание берется только официальный стаж. Также в общее количество может засчитываться и другая деятельность. Речь идет, в частности, об обучении в вузе до 2004 года.

Рассмотрим ситуацию, где:

лицо хочет уйти на пенсию в 60 лет;

общее количество подтвержденного стажа составило 35 лет;

доход – 10 тысяч гривен;

гражданин хочет уйти на пенсию на общих условиях.

Заметьте! Для расчетов воспользуемся пенсионным калькулятором.

35 лет стажа в 2025 году достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. Выплата в таком случае составит ориентировочно – 3,8 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если работал 35 лет официально и хочешь уйти на пенсию в 60 лет в 2025 / Скриншот пенсионный калькулятор

Какие минимумы стажа в 2025 году для выхода на пенсию?

Чтобы уйти на пенсию в 60 лет в этом году нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Для другого возраста минимумы другие: