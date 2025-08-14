Як підтвердити стаж до 2004, без трудової книжки?

Саме трудова книжка є основним документом, що засвідчує такий стаж. Проте, якщо вона відсутня, чи в ній містяться неточні дані, підтвердження може відбуватися іншим чином, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Інші документи, завдяки, яким можна підтвердити стаж, набутий до 2004 року:

довідки з наказів;

виписки з наказів;

дані персоніфікованого обліку;

відомості про видачу заробітної плати;

письмові трудові договори (чи угоди), де є відмітки про їх виконання;

та інші документи, де є відомості про певний період роботи за вказаний період.

До стажу, набутого до 2004 року, входить і військова служба. Її можна підтвердити через:

військовий квиток;

довідки від архівних і військово-лікувальних установ;

довідки від ТЦК та СП, військових частини та установ, які є частиною системи Міноборони.

Документи для підтвердження стажу залежать від його типу. Наприклад, навчання у вищі можна засвідчити через диплом.

З 01 січня 2004 року страховий стаж обчислюється за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування,

– зазначає ПФУ.

Зверніть увагу! Якщо документи про наявний стаж неможливо отримати через причини, встановлені урядом, підтвердження можна здійснити іншим чином. Для цього потрібно щонайменше 2 свідки. Йдеться про осіб, що працювали з заявником та мають документи, якими можна підтвердити роботу у вказаний період.