Как подтвердить стаж до 2004, без трудовой книжки?
Именно трудовая книжка является основным документом, удостоверяющим такой стаж. Однако, если она отсутствует, или в ней содержатся неточные данные, подтверждение может происходить другим образом, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Другие документы, благодаря, которым можно подтвердить стаж, приобретенный до 2004 года:
- справки из приказов;
- выписки из приказов;
- данные персонифицированного учета;
- сведения о выдаче заработной платы;
- письменные трудовые договоры (или соглашения), где есть отметки об их выполнении;
- и другие документы, где есть сведения об определенном периоде работы за указанный период.
В стаж, приобретенного до 2004 года, входит и военная служба. Ее можно подтвердить через:
- военный билет;
- справки от архивных и военно-лечебных учреждений;
- справки от ТЦК и СП, воинских частей и учреждений, которые являются частью системы Минобороны.
Документы для подтверждения стажа зависят от его типа. Например, обучение в ВУЗе можно засвидетельствовать через диплом.
С 01 января 2004 года страховой стаж исчисляется по данным, имеющимся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования,
– отмечает ПФУ.
Обратите внимание! Если документы об имеющемся стаже невозможно получить по причинам, установленным правительством, подтверждение можно осуществить другим образом. Для этого нужно не менее 2 свидетелей. Речь идет о лицах, работавших с заявителем и имеющих документы, которыми можно подтвердить работу в указанный период.