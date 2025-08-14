Как подтвердить стаж до 2004, без трудовой книжки?

Именно трудовая книжка является основным документом, удостоверяющим такой стаж. Однако, если она отсутствует, или в ней содержатся неточные данные, подтверждение может происходить другим образом, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Другие документы, благодаря, которым можно подтвердить стаж, приобретенный до 2004 года:

справки из приказов;

выписки из приказов;

данные персонифицированного учета;

сведения о выдаче заработной платы;

письменные трудовые договоры (или соглашения), где есть отметки об их выполнении;

и другие документы, где есть сведения об определенном периоде работы за указанный период.

В стаж, приобретенного до 2004 года, входит и военная служба. Ее можно подтвердить через:

военный билет;

справки от архивных и военно-лечебных учреждений;

справки от ТЦК и СП, воинских частей и учреждений, которые являются частью системы Минобороны.

Документы для подтверждения стажа зависят от его типа. Например, обучение в ВУЗе можно засвидетельствовать через диплом.

С 01 января 2004 года страховой стаж исчисляется по данным, имеющимся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования,

– отмечает ПФУ.

Обратите внимание! Если документы об имеющемся стаже невозможно получить по причинам, установленным правительством, подтверждение можно осуществить другим образом. Для этого нужно не менее 2 свидетелей. Речь идет о лицах, работавших с заявителем и имеющих документы, которыми можно подтвердить работу в указанный период.