Какие льготы предоставляет черное удостоверение?
Немало подобных прав гарантирует черное удостоверение, пишет 24 Канал со ссылкой на Юридическую сотню.
Да черное удостоверение предусмотрено для родственников военных, которые погибли. Как во время прохождения военной службы, так и в небоевых ситуациях.
Удостоверение члена семьи погибшего могут оформить:
- иждивенцы погибшего или того, кто пропал без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия;
- родители;
- один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
- дети погибшего;
- дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.
Черное удостоверение дает право на такие льготы:
- санаторно-курортное лечение;
- получение во внеочередном порядке жилья при необходимости в улучшении жилищных условий;
- 50% скидку платы за пользование жильем (квартирной платы) и платы за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическую, тепловую энергию и другие услуги);
- получение земли для строительства частных жилых домов;
- бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) в пределах административного района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов при наличии удостоверения установленного образца, а также 50% скидка при пользовании междугородным железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с законом;
- предоставление местными советами вне очереди места детям в детских учреждениях по месту жительства.
Важно! Основанием для выдачи черного удостоверения является документ, подтверждающий факт гибели или смерти или пропажи без вести военного, который выдает ТЦК и СП.