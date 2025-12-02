Детали рассказали в Укрзализныце. Как воспользоваться возможностью, какие рейсы доступны и когда можно отправляться в путешествие – читайте в материале 24 Канала.

Кто может воспользоваться программой?

В декабре инициатива будет работать в поездах во все прифронтовые регионы. Это даст украинцам возможность посетить близких у линии фронта, а жителям прифронтовых общин – переехать в другие регионы на зимний период.

Программа позволит использовать километры поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их будут предлагать в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити.

Оформить соответствующие билеты в мобильном приложении УЗ можно уже с 10:00 среды, 3 декабря, а отправиться в путешествие (до 4 поездок суммарно на 3 тысячи километров) – с пятницы, 5 декабря.

Напомним, на программу не будут выделять дополнительных средств из госбюджета. Правительство предусмотрело компенсаторы, чтобы УЗ получила и дополнительный доход, в частности динамическое ценообразование в премиум-сегменте. Кроме того, государство начало софинансировать пассажирские перевозки, чтобы железная дорога могла работать стабильно.

На какие поезда доступны билеты "УЗ-3000"?

Рейсы для первого этапа выбрали после анализа свободных мест, а также с фокусом на поддержку жителей прифронтовых территорий. Поэтому билеты доступны на такие поезда:

  • №101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);
  • №103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;
  • №109/110 Львов – Николаев;
  • №115/116 Сумы – Киев;
  • №121/122 Николаев – Киев;
  • №127/128 Львов – Запорожье;
  • №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов;
  • №143/144 Сумы – Рахов;
  • №39/40 Солотвино – Запорожье;
  • №45/44 Харьков – Ужгород;
  • №47/48 Запорожье – Мукачево;
  • №51/52 Одесса – Запорожье;
  • №53/54 Днепр – Одесса;
  • №61/62 Днепр – Ивано-Франковск;
  • №773/774 Киев – Конотоп;
  • №87/88 Ковель – Запорожье;
  • № 886/888 Фастов – Чернигов;
  • №895/896 Конотоп – Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах:

  • №15/16 Харьков – Ясиня;
  • №17/18 Харьков – Ужгород;
  • №41/42 Днепр – Трускавец.

Кроме того, речь идет о места 2 класса в Интерсити+:

  • №719/720 Харьков – Киев;
  • №723/722 Харьков – Киев;
  • №731/732 Запорожье – Киев.

В периоды вне горячего сезона УЗ предложит около 250 тысяч мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия.

УЗ-3000 - куди можна поїхати - як купити квиток на потяг
Что стоит знать о "3 000 километров по Украине" / Фото УЗ

К слову, бонусные километры не обязательно использовать за один раз, ведь они будут доступны до конца 2026 года.

Интересно! Расстояние в 3 тысячи километров символически означает расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно - это пока самый длинный в Украине маршрут.

Как оформить билет за километры?

  • Чтобы воспользоваться программой, установите или обновите приложение Укрзализныци. Аккаунт должен быть верифицирован с помощью "Дія.Підпису".
  • Найдите отметку "3000" и нажмите "Принять участие". Так вы получите километры, которые можно использовать на 4 путешествия.
  • Выберите нужный поезд с пометкой "3000". При бронировании километры автоматически спишут с бонусного счета.