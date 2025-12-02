Детали рассказали в Укрзализныце. Как воспользоваться возможностью, какие рейсы доступны и когда можно отправляться в путешествие – читайте в материале 24 Канала.
Кто может воспользоваться программой?
В декабре инициатива будет работать в поездах во все прифронтовые регионы. Это даст украинцам возможность посетить близких у линии фронта, а жителям прифронтовых общин – переехать в другие регионы на зимний период.
Программа позволит использовать километры поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их будут предлагать в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити.
Оформить соответствующие билеты в мобильном приложении УЗ можно уже с 10:00 среды, 3 декабря, а отправиться в путешествие (до 4 поездок суммарно на 3 тысячи километров) – с пятницы, 5 декабря.
Напомним, на программу не будут выделять дополнительных средств из госбюджета. Правительство предусмотрело компенсаторы, чтобы УЗ получила и дополнительный доход, в частности динамическое ценообразование в премиум-сегменте. Кроме того, государство начало софинансировать пассажирские перевозки, чтобы железная дорога могла работать стабильно.
На какие поезда доступны билеты "УЗ-3000"?
Рейсы для первого этапа выбрали после анализа свободных мест, а также с фокусом на поддержку жителей прифронтовых территорий. Поэтому билеты доступны на такие поезда:
- №101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);
- №103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;
- №109/110 Львов – Николаев;
- №115/116 Сумы – Киев;
- №121/122 Николаев – Киев;
- №127/128 Львов – Запорожье;
- №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов;
- №143/144 Сумы – Рахов;
- №39/40 Солотвино – Запорожье;
- №45/44 Харьков – Ужгород;
- №47/48 Запорожье – Мукачево;
- №51/52 Одесса – Запорожье;
- №53/54 Днепр – Одесса;
- №61/62 Днепр – Ивано-Франковск;
- №773/774 Киев – Конотоп;
- №87/88 Ковель – Запорожье;
- № 886/888 Фастов – Чернигов;
- №895/896 Конотоп – Фастов.
Доступны также места в детских купе на рейсах:
- №15/16 Харьков – Ясиня;
- №17/18 Харьков – Ужгород;
- №41/42 Днепр – Трускавец.
Кроме того, речь идет о места 2 класса в Интерсити+:
- №719/720 Харьков – Киев;
- №723/722 Харьков – Киев;
- №731/732 Запорожье – Киев.
В периоды вне горячего сезона УЗ предложит около 250 тысяч мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия.
Что стоит знать о "3 000 километров по Украине" / Фото УЗ
К слову, бонусные километры не обязательно использовать за один раз, ведь они будут доступны до конца 2026 года.
Интересно! Расстояние в 3 тысячи километров символически означает расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно - это пока самый длинный в Украине маршрут.
Как оформить билет за километры?
- Чтобы воспользоваться программой, установите или обновите приложение Укрзализныци. Аккаунт должен быть верифицирован с помощью "Дія.Підпису".
- Найдите отметку "3000" и нажмите "Принять участие". Так вы получите километры, которые можно использовать на 4 путешествия.
- Выберите нужный поезд с пометкой "3000". При бронировании километры автоматически спишут с бонусного счета.