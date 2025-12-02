Детали рассказали в Укрзализныце. Как воспользоваться возможностью, какие рейсы доступны и когда можно отправляться в путешествие – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Новые правила бронирования, "зимняя тысяча" и кто потеряет пенсии: что изменится с 1 декабря

Кто может воспользоваться программой?

В декабре инициатива будет работать в поездах во все прифронтовые регионы. Это даст украинцам возможность посетить близких у линии фронта, а жителям прифронтовых общин – переехать в другие регионы на зимний период.

Программа позволит использовать километры поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Их будут предлагать в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 класс Интерсити.

Оформить соответствующие билеты в мобильном приложении УЗ можно уже с 10:00 среды, 3 декабря, а отправиться в путешествие (до 4 поездок суммарно на 3 тысячи километров) – с пятницы, 5 декабря.

Напомним, на программу не будут выделять дополнительных средств из госбюджета. Правительство предусмотрело компенсаторы, чтобы УЗ получила и дополнительный доход, в частности динамическое ценообразование в премиум-сегменте. Кроме того, государство начало софинансировать пассажирские перевозки, чтобы железная дорога могла работать стабильно.

На какие поезда доступны билеты "УЗ-3000"?

Рейсы для первого этапа выбрали после анализа свободных мест, а также с фокусом на поддержку жителей прифронтовых территорий. Поэтому билеты доступны на такие поезда:

№101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск);

№103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов;

№109/110 Львов – Николаев;

№115/116 Сумы – Киев;

№121/122 Николаев – Киев;

№127/128 Львов – Запорожье;

№141/142 Ивано-Франковск – Чернигов;

№143/144 Сумы – Рахов;

№39/40 Солотвино – Запорожье;

№45/44 Харьков – Ужгород;

№47/48 Запорожье – Мукачево;

№51/52 Одесса – Запорожье;

№53/54 Днепр – Одесса;

№61/62 Днепр – Ивано-Франковск;

№773/774 Киев – Конотоп;

№87/88 Ковель – Запорожье;

№ 886/888 Фастов – Чернигов;

№895/896 Конотоп – Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах:

№15/16 Харьков – Ясиня;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№41/42 Днепр – Трускавец.

Кроме того, речь идет о места 2 класса в Интерсити+:

№719/720 Харьков – Киев;

№723/722 Харьков – Киев;

№731/732 Запорожье – Киев.

В периоды вне горячего сезона УЗ предложит около 250 тысяч мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия.



Что стоит знать о "3 000 километров по Украине" / Фото УЗ

К слову, бонусные километры не обязательно использовать за один раз, ведь они будут доступны до конца 2026 года.

Интересно! Расстояние в 3 тысячи километров символически означает расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно - это пока самый длинный в Украине маршрут.

Как оформить билет за километры?