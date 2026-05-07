Почему остановили мощности "АрселорМиттал Кривой Рог"?

Из-за проблем с логистикой были вынуждены частично остановить производство, сообщили в "АрселорМиттал Кривой Рог".

Мы вынуждены констатировать, что ситуация является следствием... ненадлежащего планирования и распределения перевозок со стороны Укрзализныци,

– говорится в сообщении.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляют, что УЗ не обеспечивает доставку ключевого сырья для чугунолитейного производства. Также, по словам компании, возникли проблемы с отгрузкой готовой продукции. Из-за этого предприятие уже:

остановило одну из двух доменных печей;

приостановило работу двух агломерационных машин;

остановило рудообогатительную фабрику;

прекратило работу горного департамента.

"АрселорМиттал" заявил, что ситуация может ухудшиться.

В случае дальнейшего отсутствия поставок компания будет вынуждена приостановить работу дополнительных производственных агрегатов, включая вторую доменную печь, другие агломерационные машины и еще одну рудообогатительную фабрику,

– сообщили в "АрселорМиттал Кривой Рог".

Как ответила Укрзализныця?

Укрзализныця отреагировала на обвинения и заявила, что работает в условиях постоянных атак России, но продолжает обеспечивать перевозки грузов, сообщили в компании.

В УЗ говорят, что предлагали "АрселорМитталу" присоединиться к инициативам по безопасности и использовать собственный подвижной состав. Однако компания не поддержала эти предложения.

"АрселорМиттал Кривой Рог", к сожалению, отказался присоединиться вместо этого прибег к шантажу – железнодорожники призывают руководство компании лично разобраться в ситуации, вернуться к конструктивному сотрудничеству и не делать заложниками собственных работников,

– заявили в Укрзализныце.

Также в компании заявили, что сейчас готовы к прямому диалогу, чтобы исправить ситуацию.

Что означает этот конфликт?

Ситуация показывает несколько важных проблем:

Уязвимость промышленной логистики. Даже короткие перебои могут приводить к остановке крупных производств. Зависимость экономики от инфраструктуры. Металлургия остается одним из ключевых секторов украинской экономики и экспорта. Усиление напряжения между государственными и частными структурами. Публичный конфликт свидетельствует о сложности координации в условиях войны.

Обратите внимание! Конфликт между "АрселорМиттал Кривой Рог" и Укрзализныцей показал, насколько критической для украинской экономики остается стабильная логистика во время войны. От того, смогут ли стороны быстро найти компромисс, зависит не только работа отдельного предприятия, но и устойчивость части промышленного сектора Украины.

Какой экономический вклад дает украинская металлургия?

До полномасштабной войны горно-металлургический комплекс был одной из ключевых опор украинской экономики. Его вклад выходил далеко за пределы самих заводов и шахт – отрасль влияла на экспорт, занятость, налоги и развитие целых городов, пишет Krivbass.

В 2021 году горно-металлургический комплекс обеспечил 10,3% ВВП Украины. Речь идет не только о продукции металлургических предприятий, но и о:

работе подрядчиков;

смежных производствах;

сферу услуг;

расходах работников отрасли.

Фактически металлургия создавала целую экономическую экосистему. До войны один работник металлургии фактически обеспечивал работой еще четырех человек в других сферах.

По оценкам экспертов, каждый 13-й наемный работник в Украине был связан с ГМК. На крупных предприятиях работали десятки тысяч людей:

"Азовсталь" – 10,7 тысяч;

ММК им. Ильича – 14 тысяч;

"АрселорМиттал Кривой Рог" – 19,5 тысяч.

В некоторых регионах металлургия фактически была градообразующей отраслью.

Почему металлургия важна?

ГМК называют одним из ключевых секторов для послевоенного восстановления Украины. Именно сталь нужна для мостов, дорог, жилья, энергетических объектов и промышленной инфраструктуры. Также отрасль может ускорить строительство благодаря модульным технологиям.

Например:

одноэтажный дом можно возвести за два месяца;

восьмиэтажный – примерно за девять.

Еще одно направление – "зеленая" металлургия.

Европейская промышленность переходит к декарбонизации, а украинский ГМК может поставлять сырье для новых технологий производства стали с меньшими выбросами СО₂.

Итак, до войны металлургия была одной из главных экономических опор Украины – от экспорта и налогов до рабочих мест и развития городов. И именно эта отрасль может стать одним из фундаментов послевоенного восстановления страны.

