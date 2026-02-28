Почему компания закрывает завод?

Компания сообщила, что закрывает свой Литейно-механический завод (ЛМЗ), пишет Reuters.

Смотрите также Из-за удара России с производством ракет "Фламинго" возникла проблема, – Зеленский

Этот завод – одно из крупнейших предприятий страны. Он обеспечивает различные виды производства сталелитейной продукции:

литейное;

кузнечно-прессовое;

термическое производство;

а также подразделения по сварочной наплавке и механической обработке.

Однако через три месяца решение об остановке ЛМЗ вступит в силу.

Ключевой причиной этого шага является энергетический кризис, с которым наша компания сталкивается во время войны, в частности чрезвычайно высокая стоимость электроэнергии в Украине,

– заявили в компании

В "ArcelorMittal Кривой Рог" также добавили, что высокие цены на электроэнергию привели к значительному росту себестоимости продукции. Поэтому экономическая целесообразность производства стальных изделий еще больше ухудшилась.

Впрочем, свою роль сыграло и решение Еврокомиссии ввести механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) с января 2026 года. Причем ЕС не сделал никаких исключений для украинских производителей и не предоставил переходного периода.

Стоит знать! CBAM – это механизм ЕС, который используется для установления справедливой цены на выбросы углерода при производстве углеродоемких товаров, ввозимых в блок.

Какой завод еще закрывает компания?

Этот завод станет уже вторым предприятием компании, который закроют в Украине в этом году. В январе "ArcelorMittal Кривой Рог" сообщил, что прекратит работу одного из своих производственных подразделений во втором квартале 2026 года.

Тогда причины закрытия завода были аналогичными:

высокие цены на электроэнергию в Украине;

экологическая политика Евросоюза.

Заметим, что Россия резко нарастила количество атак по энергетике Украины. Причем целится враг и в электростанции, и в подстанции. В итоге энергетикам приходится ограничивать поставки электроэнергии бизнесу и увеличивать ее импорт из ЕС. Все это бьет по работе предприятий.

Важно! В результате решение "ArcelorMittal Кривой Рог" закрыть два подразделения затронет более 2 400 рабочих мест.

Как растут цены на электроэнергию для бизнеса?