Почему компания закрывает завод?
Компания сообщила, что закрывает свой Литейно-механический завод (ЛМЗ), пишет Reuters.
Этот завод – одно из крупнейших предприятий страны. Он обеспечивает различные виды производства сталелитейной продукции:
- литейное;
- кузнечно-прессовое;
- термическое производство;
- а также подразделения по сварочной наплавке и механической обработке.
Однако через три месяца решение об остановке ЛМЗ вступит в силу.
Ключевой причиной этого шага является энергетический кризис, с которым наша компания сталкивается во время войны, в частности чрезвычайно высокая стоимость электроэнергии в Украине,
– заявили в компании
В "ArcelorMittal Кривой Рог" также добавили, что высокие цены на электроэнергию привели к значительному росту себестоимости продукции. Поэтому экономическая целесообразность производства стальных изделий еще больше ухудшилась.
Впрочем, свою роль сыграло и решение Еврокомиссии ввести механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) с января 2026 года. Причем ЕС не сделал никаких исключений для украинских производителей и не предоставил переходного периода.
Стоит знать! CBAM – это механизм ЕС, который используется для установления справедливой цены на выбросы углерода при производстве углеродоемких товаров, ввозимых в блок.
Какой завод еще закрывает компания?
Этот завод станет уже вторым предприятием компании, который закроют в Украине в этом году. В январе "ArcelorMittal Кривой Рог" сообщил, что прекратит работу одного из своих производственных подразделений во втором квартале 2026 года.
Тогда причины закрытия завода были аналогичными:
высокие цены на электроэнергию в Украине;
экологическая политика Евросоюза.
Заметим, что Россия резко нарастила количество атак по энергетике Украины. Причем целится враг и в электростанции, и в подстанции. В итоге энергетикам приходится ограничивать поставки электроэнергии бизнесу и увеличивать ее импорт из ЕС. Все это бьет по работе предприятий.
Важно! В результате решение "ArcelorMittal Кривой Рог" закрыть два подразделения затронет более 2 400 рабочих мест.
Как растут цены на электроэнергию для бизнеса?
НКРЭКУ приняла решение повысить тариф на передачу электроэнергии для бизнеса в 2026 году. В целом рост составит 7,2%, сообщили в Укрэнерго.
Повышение будет происходить в два этапа. С 1 января тариф вырос с 686,23 грн до 713,68 грн за мегаватт-час и будет действовать до конца марта. С 1 апреля и до завершения года ставка составит 742,91 грн за мегаватт-час.
Кроме того, регулятор увеличил тариф на диспетчерское управление на 11,2%. Председатель комиссии Юрий Власенко объяснил решение сложной ситуацией в энергосистеме в конце января - начале февраля.