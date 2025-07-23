По информации Telegraf, такой негативный сигнал, в свою очередь, может привести к тому, что "посыплются" базовые отрасли украинской экономики, в частности ГМК, с неизбежным "эффектом домино" в смежных отраслях, малом и среднем бизнесе (МСБ), информирует 24 Канал.

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Такой прогноз озвучил Александр Каленков, президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром", во время заседания Энергетического комитета Федерации работодателей Украины.

По его словам, в Украине тарифы на электроэнергию – в несколько раз выше, чем во Франции, хотя обе страны имеют примерно одинаковую долю атомной генерации в общей структуре энергорынка.

Именно цены на электричество не дают меткомбинату "АрселорМиттал Кривой Рог" производить больше конкурентоспособной продукции. Это заставляет управляющую компанию ArcelorMittal в Люксембурге размышлять о выходе из Украины,

– сказал он.

И текущие попытки Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), поднять прайс-кэпы на энергорынке еще вдвое не добавляют глобальному инвестору в металлургический сектор аргументов в пользу того, чтобы остаться в Кривом Роге.

"Если ArcelorMittal все же уйдет из Украины из-за роста цен на электричество, это будет очень негативный сигнал всем другим компаниям! Ведь ArcelorMittal – это крупнейший иностранный инвестор в экономику Украины, который вложил 5 – 7 миллиардов долларов", – подчеркнул Каленков.

Президент "Укрметаллургпрома" также отметил, что энерготарифы и их непрерывный рост имеют очень большое влияние на всю экономику Украины.

"Если "посыплются" базовые отрасли, в частности, металлургия, то следующими упадут уже смежные отрасли – производители ферросплавов, химической продукции, цемента. После них наступит очередь малого и среднего бизнеса. Когда постоянно вымываются оборотные средства через механизм повышения энерготарифов, то предприятия уже не "на грани", а за чертой выживания", – резюмировал Каленков.