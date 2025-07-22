Такое мнение Алексей Кущ высказал, комментируя инициативу Комиссии, которой планируется повышение максимальных предельных цен на РСВ и ВСР во временном диапазоне с 17:00 до 23:00 почти вдвое – до 15 000,00 грн/МВт ч, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Апостроф".

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"Прежде всего, следует отметить, что предложение департамента энергорынка НКРЭКУ поднять вечерний пиковый прайс-кеп появилось в день переформатирования Кабмина. То есть, новый министр госпожа Гринчук даже не знала о тарифных сюрпризах", – отметил Кущ.

Он добавил, что решение о повышении прайс-кепов было принято в нарушение процедуры, а сами слушания в департаменте энергорынка НКРЭКУ назвал "бутафорскими".

Ни потребителей, ни представителей генерации, которая обеспечивает ПСО, не было на этом мероприятии. Были только крупные импортеры и один крупнейший частный производитель электроэнергии, угольные мощности которого максимально работают во временном диапазоне с 17:00 до 23:00,

– подчеркнул Кущ.

Эксперт также объяснил, с чем может быть связана такая срочность в двойном повышении прайс-кэпов.

"Период с конца июля и весь август – это период невероятной жары в Европе. Спрос на электроэнергию в это время бешеный, цены растут. Вот и в Украине кто-то решил "подзаработать" на ажиотаже. А расплачиваться будут, как всегда, потребители: промышленность и население. Сейчас инфляция почти 15%, не исключено, что показатель вырастет до 20% благодаря непрозрачным действиям регулятора", – констатировал Алексей Кущ.