Как подорожает электроэнергия в августе 2025 года?

В августе 2025 года электроэнергия не будет дорожать. Правительство продлило действие ПСО до октября этого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Соответственно, бытовые потребители и в дальнейшем будут платить – 4,32 гривны за киловатт-час. Стоит отметить, что есть те, для кого тариф на электроэнергию может быть значительно меньше. Речь идет о владельцах счетчиков, делящихся на "зоны". То есть, благодаря этому устройству, разный тариф действует в течение дня.

По данным Минэнерго, владельцы двухзонных счетчиков могут платить так:

дневной тариф – с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной тариф – с 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Те, кто имеет трехзонный счетчик, платят по такому тарифу: