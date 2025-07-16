Як подорожчає електроенергія у серпні 2025?

У серпні 2025 року електроенергія не буде дорожчати. Уряд продовжив дію ПСО до жовтня цього року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Відповідно, побутові споживачі і надалі платитимуть – 4,32 гривні за кіловат-годину. Варто зазначити, що є ті, для кого тариф на електроенергію може бути значно меншим. Йдеться про власників лічильників, що діляться на "зони". Тобто, завдяки цьому пристрою, різний тариф діє протягом дня.

За даними Міненерго, власники двозонних лічильників можуть платити так:

денний тариф – з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Ті, хто має тризонний лічильник, платять за таким тарифом: