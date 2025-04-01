Як зміниться тариф на світло

Теперішній тариф діє до кінця квітня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Зверніть увагу! Зараз тариф на електроенергію для побутових споживачів – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Станом на зараз, підвищення тарифу з травня не планується. Щобільше, є ті, хто може платити за електроенергію значно менше зараз.

Йдеться, зокрема, про власників двозонних лічильників. Річ у тім, що тариф, завдяки цьому пристрою, ділиться на дві частини:

денний тариф – діє з 7:00 до 23:00, зараз складає 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Нагадаємо! Частина громадян може відчути значне подорожчання електроенергії. Для таких осіб тариф, імовірно, зростатиме до майже 7 гривень за кіловат-годину.