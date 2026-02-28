Чому компанія закриває завод?

Компанія повідомила, що закриває свій Ливарно-механічний завод (ЛМЗ), пише Reuters.

Дивіться також Через удар Росії з виробництвом ракет "Фламінго" виникла проблема, – Зеленський

Цей завод – одне з найбільших підприємств країни. Він забезпечує різні види виробництва сталеливарної продукції:

ливарне;

ковальсько-пресове;

термічне виробництво;

а також підрозділи зі зварювального наплавлення та механічної обробки.

Однак через три місяці рішення про зупинку ЛМЗ набуде чинності.

Ключовою причиною цього кроку є енергетична криза, з якою наша компанія стикається під час війни, зокрема надзвичайно висока вартість електроенергії в Україні,

– заявили в компанії

В "ArcelorMittal Кривий Ріг" також додали, що високі ціни на електроенергію призвели до значного зростання собівартості продукції. Тому економічна доцільність виробництва сталевих виробів ще більше погіршилася.

Втім, свою роль зіграло і рішення Єврокомісії запровадити механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) із січня 2026 року. Причому ЄС не зробив жодних винятків для українських виробників і не надав перехідного періоду.

Варто знати! СВАМ – це механізм ЄС, який використовується для встановлення справедливої ціни на викиди вуглецю під час виробництва вуглецемістких товарів, що ввозяться до блоку.

Який завод ще закриває компанія?

Цей завод стане вже другим підприємством компанії, який закриють в Україні цього року. У січні "ArcelorMittal Кривий Ріг" повідомив, що припинить роботу одного зі своїх виробничих підрозділів у другому кварталі 2026 року.

Тоді причини закриття заводу були аналогічними:

високі ціни на електроенергію в Україні;

екологічна політика Євросоюзу.

Зауважимо, що Росія різко наростила кількість атак по енергетиці України. Причому цілиться ворог і в електростанції, і в підстанції. У підсумку енергетикам доводиться обмежувати постачання електроенергії бізнесу та збільшувати її імпорт з ЄС. Все це б'є по роботі підприємств.

Важливо! У результаті рішення "ArcelorMittal Кривий Ріг" закрити два підрозділи торкнеться понад 2 400 робочих місць.

Як ростуть ціни на електроенергію для бізнесу?