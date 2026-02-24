Яка проблема з випуском ракет "Фламінго"?

Виробництво українських ракет "Фламінго" певний час було призупинене через російський удар по заводу, повідомив Зеленський в в інтерв'ю Tagesschau.

Я відкрито заявив, що також був уражений український завод, де вироблялися ракети "Фламінго". Чи то навмисно, чи то випадково, я не хочу зараз це обговорювати. Але була затримка виробництва. Потім виробництво відновилося, і було побудовано певну кількість ракет,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що розраховує на подальше нарощування обсягів і нові удари по території Росії. До слова, за допомогою "Фламінго" вже знищено кілька складів і один завод з виробництва зброї на території Росії.

Окремо Зеленський згадав про ракету "Орешник". За словами президента, українські військові відстежують виробництво її компонентів у Росії, і з цим пов’язані подальші завдання.

Росіяни приховують систему "Орешник". Ми розуміємо чому. Наразі у них є три системи на території Російської Федерації. Це ті, що ми бачимо,

– розповів Президент.

Як військовий експерт оцінив удар "Фламінго" по Воткінському заводу?

Сили оборони України вдарили ракетою "Фламінго" по Воткінському заводу. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що це погані новини для ворога.

За його словами, Воткінський завод – це фактично величезна промзона. Щоб повністю зупинити технологічний цикл виробництва ракет, потрібно щонайменше кілька десятків ракет на кшталт "Фламінго".

Однак навіть одне таке попадання створює проблеми ворогу.

Вона не лише долає таку відстань, але й доносить бойову частину, яка має приблизно тонну. Це серйозна проблема для окупантів. Є питання щодо кількості ракет. Гадаю, що зараз вона проходить передсерійні випробування. Тобто вже літає, але її "вчать" точно попадати в ціль,

– сказав Світан.

Що відомо про удар по Воткінському заводу