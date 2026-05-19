Ця ракета зможе бити по цілях на відстані 2000 кілометрів. Військові експерти та військовослужбовці спеціально для 24 Каналу розібрали характеристики нової розробки та пояснили, як саме вона допоможе Україні долати російську систему ППО для діпстрайків.

Які особливості нової ракети RUTA?

Військовий експерт і засновник БФ "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів, що компонування ракети RUTA принципово відрізняється від компонування ракети "Фламінго". Тут двигун інтегрований у корпус, у "Фламінго" – двигун винесений назовні. Це дозволяє ставити двигуни будь-якого виробництва, не змінюючи конструкцію ракети.

RUTA – більш серйозна розробка. Вона буде потужніша, набагато кращою з точки зору аеродинамічних характеристик. Однак вона буде й значно дорожча, ніж "Фламінго". Складне питання щодо навігації ракети. Розробники неохоче діляться тим, як працює навігація. Треба розуміти, що безумовно вона має бути стійкою до РЕБ, іншими словами, вона не має працювати по супутниковій навігації,

– зазначив військовий експерт.

Він продовжив, що зазвичай у таких ракетах стоїть система навігації по рельєфу. Камера сканує рельєф і зіставляє її з тією мапою, що закладена в неї. Найголовніше ж – це система пуску. У RUTA це повітряний пуск, тобто, з літака. Це означає, що вона буде набагато дорожчою, ніж українська крилата ракета "Фламінго".

Як спільна українсько-німецька розробка може вплинути на Європу?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив, що Німеччина показує, як дипломатія має бути підкріплена силою. У Німеччини розуміють, що Україні треба допомогти посилити далекобійність для ударів по військових об'єктах на території Росії. Зараз відбувається розробка ракети, і є сподівання, що справа дійде до розробки ракетного щита Європи неядерного стримування.

"Мають бути й крилаті, й балістичні ракети. Нині в жодної європейської країни немає неядерних балістичних ракет. Тому багато країн замовляють у США Attacms. Тут же в співпраці з Україною є можливість розвивати ракетну програму. Спільна синергія українського військового досвіду та європейської економічної потужності з доступом на ринки технологій може дати можливість створити щит стримування", – наголосив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

За його словами, тоді Європа може стати конкурентною для тих же США в сенсі виробництва своєї зброї. Таке розуміння приходить до окремих країн, як-от Німеччина та Нідерланди, які долучені до розробки крилатої ракети. Це шанс і для України, й для Європи самостійно захищати свою безпеку. Є досить серйозні перспективи подальшої співпраці, зокрема, й з точки зору виробництва ракет.

Чим ще готовий дивувати український ВПК?

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко висловив думку, що нещодавно анонсована Міністерством оборони нова українська КАБ також здивує росіян на фронті. Зрозуміло, що в України менше літаків, але треба все одно додавати в компонентів ударів із повітря по ворожих цілях й об'єктах.

Російські КАБ від першого дня війни й до сьогодні є великою проблемою для Сил оборони України. Україна разом із партнерами працювала над розробкою свого виду такого озброєння. Допомагали в цьому, зокрема, французи. Наразі там вибухівка – 250 кілограмів, але, я думаю, що буде в майбутньому збільшення потужності,

– підкреслив генерал-лейтенант у відставці.

Він додав, що також відбуваються розробки таких реактивних дронів-перехоплювачів, які будуть протидіяти не тільки "Шахедам", а й російським КАБ. Робота триває. Уже є готовий результат у вигляді українських КАБ, так і буде найближчим часом результат у виглядів дронів-перехоплювачів для протидії російських засобів повітряних атак.

