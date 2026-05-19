Эта ракета сможет бить по целям на расстоянии 2000 километров. Военные эксперты и военнослужащие специально для 24 Канала разобрали характеристики новой разработки и объяснили, как именно она поможет Украине преодолевать российскую систему ПВО для дипстрайков.

Интересно Мощное оружие, – военный эксперт рассказал о разработке украинских КАБ и на что они способны

Какие особенности новой ракеты RUTA?

Военный эксперт и основатель БФ "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал, что компоновка ракеты RUTA принципиально отличается от компоновки ракеты "Фламинго". Здесь двигатель интегрирован в корпус, в "Фламинго" – двигатель вынесен наружу. Это позволяет ставить двигатели любого производства, не меняя конструкцию ракеты.

RUTA – более серьезная разработка. Она будет мощнее, намного лучше с точки зрения аэродинамических характеристик. Однако она будет и значительно дороже, чем "Фламинго". Сложный вопрос относительно навигации ракеты. Разработчики неохотно делятся тем, как работает навигация. Надо понимать, что безусловно она должна быть устойчивой к РЭБ, другими словами, она не должна работать по спутниковой навигации,

– отметил военный эксперт.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Он продолжил, что обычно в таких ракетах стоит система навигации по рельефу. Камера сканирует рельеф и сопоставляет ее с той картой, что заложена в нее. Самое же главное – это система пуска. У RUTA это воздушный пуск, то есть, с самолета. Это означает, что она будет намного дороже, чем украинская крылатая ракета "Фламинго".

Нарожный назвал особенности новой ракеты RUTA: смотрите видео

Как совместная украинско-немецкая разработка может повлиять на Европу?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко заметил, что Германия показывает, как дипломатия должна быть подкреплена силой. В Германии понимают, что Украине надо помочь усилить дальнобойность для ударов по военным объектам на территории России. Сейчас происходит разработка ракеты, и есть надежда, что дело дойдет до разработки ракетного щита Европы неядерного сдерживания.

"Должны быть и крылатые, и баллистические ракеты. Сейчас ни у одной европейской страны нет неядерных баллистических ракет. Поэтому многие страны заказывают у США Attacms. Здесь же в сотрудничестве с Украиной есть возможность развивать ракетную программу. Совместная синергия украинского военного опыта и европейской экономической мощи с доступом на рынки технологий может дать возможность создать щит сдерживания", – отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

По его словам, тогда Европа может стать конкурентной для тех же США в смысле производства своего оружия. Такое понимание приходит к отдельным странам, например Германия и Нидерланды, которые приобщены к разработке крылатой ракеты. Это шанс и для Украины, и для Европы самостоятельно защищать свою безопасность. Есть достаточно серьезные перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности, и с точки зрения производства ракет.

Мусиенко объяснил, как совместная украинско-немецкая разработка может повлиять на Европу: смотрите видео

Чем еще готов удивлять украинский ВПК?

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко высказал мнение, что недавно анонсированная Министерством обороны новая украинская КАБ также удивит россиян на фронте. Понятно, что у Украины меньше самолетов, но надо все равно добавлять в компонентов ударов с воздуха по вражеским целям и объектам.

Российские КАБ с первого дня войны и до сих пор является большой проблемой для Сил обороны Украины. Украина вместе с партнерами работала над разработкой своего вида такого вооружения. Помогали в этом, в частности, французы. Сейчас там взрывчатка – 250 килограммов, но, я думаю, что будет в будущем увеличение мощности,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Он добавил, что также происходят разработки таких реактивных дронов-перехватчиков, которые будут противодействовать не только "Шахедам", но и российским КАБ. Работа продолжается. Уже есть готовый результат в виде украинских КАБ, так и будет в ближайшее время результат в виде дронов-перехватчиков для противодействия российских средств воздушных атак.

Романенко ответил, чем еще готов удивлять украинский ВПК: смотрите видео

Новости украинского ВПК: кратко