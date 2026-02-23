Атака породжує одразу низку проблем для ворога й, зокрема, може змусити росіян обмежити удари ракетами. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали атаку на топзавод Росії та детально пояснили, які вже наслідки відчули у Росії і які – ще відчують незабаром.

Українські ракети могли побити світовий рекорд

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив, що Україна вдарила по надважливому військовому об'єкту Росії. Це завод, який виготовляє значну кількість компонентів до майже всіх ракет Росії.

Це не просто вдала ціль, це те, що називається стратегічною ціллю. Ми застосували і дрони, і ракети "Фламінго", уразивши стратегічну ціль на стратегічній глибині. Мовилося про 1400 кілометрів, але будь-яка крилата ракета не летить по прямій, а оминає рельєф місцевості, тобто вона коригує свій курс, тому її дистанція пропорційно збільшується. Тобто ракета пройшла щонайменше 1500 кілометрів,

– наголосив Кузан.

Важливо не лише те, що Україна змогла створити подібну ракету, але й запрограмувати систему навігації так, щоб вона пройшла всю систему ППО росіян, яка є однією з найкращих у світі.

Важливо! Ракета "Фламінго" під час атаки на Воткінський завод, могла побити світовий рекорд дальності польоту бойового пуску. Аналітики Defence Express повідомили, що від українського кордону до Воткінська по прямій – понад 1300 кілометрів. Втім загальна пройдена дистанція ракети могла сягнути 1600 – 1650 кілометрів або навіть більше.

"Це абсолютний рекорд. Подолавши усю ППО, ракета змогла успішно уразити ціль. Це неймовірний результат світового рівня. Протягом короткого часу, тобто чотирьох років, ми розробили та випробували власну ракету. Нею спершу били по окупованих територіях, щоб можна було побачити недоліки та усунути їх. А вже зараз ми побачили ураження двох цехів заводу, який забезпечує компонентами стратегічну ядерну тріаду росіян", – зауважив експерт.

На заводі створювали балістичні ракети середньої дальності, які можуть переносити ядерний заряд. Саме цією зброєю Росія погрожувала не лише Україні, а й усьому світу. Власними ракетами Україна змогла досягнути безпрецедентного успіху, вразивши такий важливий завод ворога.

"Хоч поки ми не відчуваємо цього на фронті, але в умовах воєн нового типу, створення та використання озброєнь нового типу – це прецедент у світовому ракетобудуванні", – додав Кузан.

Які критичні наслідки чекають на Росію після атаки?

У заявлених характеристиках ракети "Фламінго" вказана дальність польоту до 3 тисяч кілометрів. Військовий оглядач Іван Тимочко припустив, що мовиться про планку, до якої прагнуть розробники. Натомість реальна відстань, яку може подолати ракета, ймовірно, сягає 2 тисяч кілометрів. У будь-якому випадку це вкрай гарний показник.

"Здається, противник не просто не зміг виставити якісні системи ППО та ПРО довкола заводу, та ще й не зміг захистити супутникове спостереження за ним в режимі онлайн. Тому ми й маємо такі чіткі зображення руйнувань", – зауважив Тимочко.

Військовий оглядач додав, що зараз Володимир Путін та російські генерали гарячково намагатимуться шукати протидію. Адже навіть один удар по центральному цеху означає, що продуктивність заводу різко впаде. Відповідно процес накопичення незавершених засобів ураження наростатиме.

У Росії відбудеться позапланове накопичення напівготових ракет різної номенклатури на складах чи цехах. Отже, при наступній атаці вони опиняються у зоні підвищеного ризику. Це серйозний виклик для противника, бо розосередити незавершену продукцію – теж погане рішення,

– наголосив Тимочко.

Тож не виключено, що у Воткінську незабаром знову лунатимуть гучні вибухи. Водночас росіяни можуть і стягнути туди непомірну кількість засобів ППО, аби прикрити критично важливий завод. Але це означає, що їм доведеться "оголити" інші напрямки, міста чи об'єкти.

"До того ж тепер процес виробництва стратегічно важливої продукції не зможуть наростити. У росіян постане питання, як вивести виробництво у відносний "нуль" до удару. Також це потягне за собою весь ланцюжок застосування ракет по всіх напрямках", – зазначив військовий оглядач.

Річ у тім, що багато російських ракет, зокрема "Іскандери" та "Кинджали", часто з конвеєра і потрапляють на пускові рубежі. Зараз же ворогу доведеться вирішувати, чи залишати недоторканий запас ракет, чи все ж бездумно випускати їх по Україні.

Ба більше, через атаку по Воткінському заводу могли загинути й фахівці, заміну яким вкрай важко буде знайти. Тож проблеми для Росії можуть бути ще серйознішими, ніж здається на перший погляд.

Як українські удари можуть стати ще ефективнішими?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан наголосив, що до Воткінського заводу, який славиться виробництвом різних ракет, дуже важко було дістатися. Але, попри всі труднощі, Україні таки вдалося це зробити.

Треба розуміти, що крилаті ракети – це завжди дуже хороша ціль для протиповітряної оборони. Більшу частину з них збиватимуть, це чітко потрібно усвідомити, аби не розчаровуватися. Але якщо навіть одна-дві ракети з десяти потраплять в ціль, то можуть завдати серйозної шкоди,

– пояснив полковник запасу.

Особливо сильним може бути ураження, якщо ракета потрапить по тій частині, яка сама може вибухнути: місця, де зберігаються бойові частини, ракетне паливо, двигуни тощо.

У будь-якому випадку для результативних атак важливо, аби Україна мала якомога більше далекобійної зброї. Це також підтверджує військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

"Ракет, які здатні досягати такого результату, має бути багато і використовувати їх мають постійно. Лише тоді це матиме справді знаковий, а не точковий результат. Перший крок у цьому напрямку вже зробили", – наголосив Шарп.

За його словами, українським ракетам вдалося уразити один з цехів та один з бункерів на території виробництва. Тобто для комплексних наслідків, таких цілей потрібно знищити щонайбільше. Це змушуватиме Росію або звертати певні виробництва, або захищати їх великими ресурсами, які забиратимуть з інших місць.

Що вже відомо про наслідки атаки по Воткінському заводу?