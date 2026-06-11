Що найчастіше купують у Varus?

Українці останнім часом стали більше купувати солодкого, зокрема шоколаду. Про це розповіла директорка з операційного маркетингу Varus Анна Луганська, пише LIGA.net.

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Дуже зросли покупки солодкого і в штуках, і в обʼємі в порівнянні з 2025 та 2024 роками,

– каже Луганська.

За її словами, найбільше зростання продемонстрували:

шоколадні батончики – плюс 50%;

енергетичні напої – плюс 22%;

готова кулінарія та їжа на виніс – плюс 10%.

У компанії зазначають, що попит на солодощі зростає як у натуральному вираженні, так і за обсягом продажів.

Схожа тенденція є і в інших продуктових мережах. Гендиректорка Metro Україна Олена Вдовиченко говорила, що після російських обстрілів люди частіше купують готову їжу. Крім того, покупці намагаються збалансувати емоційний стан – продажі солоних та солодких снеків зростають на 12%.

До слова, ропри активний розвиток різних форматів торгівлі, основний обсяг покупок українці досі роблять у супермаркетах. За даними Varus:

Близько 80% продажів продуктів припадає саме на супермаркети; Середній покупець відвідує їх приблизно 15 разів на місяць.

Водночас останнім часом дедалі більше людей почали користуватися магазинами формату "біля дому".

Що відбувається з цінами на шоколад?