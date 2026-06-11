Що найчастіше купують у Varus?
Українці останнім часом стали більше купувати солодкого, зокрема шоколаду. Про це розповіла директорка з операційного маркетингу Varus Анна Луганська, пише LIGA.net.
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Дуже зросли покупки солодкого і в штуках, і в обʼємі в порівнянні з 2025 та 2024 роками,
– каже Луганська.
За її словами, найбільше зростання продемонстрували:Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- шоколадні батончики – плюс 50%;
- енергетичні напої – плюс 22%;
- готова кулінарія та їжа на виніс – плюс 10%.
У компанії зазначають, що попит на солодощі зростає як у натуральному вираженні, так і за обсягом продажів.
Схожа тенденція є і в інших продуктових мережах. Гендиректорка Metro Україна Олена Вдовиченко говорила, що після російських обстрілів люди частіше купують готову їжу. Крім того, покупці намагаються збалансувати емоційний стан – продажі солоних та солодких снеків зростають на 12%.
До слова, ропри активний розвиток різних форматів торгівлі, основний обсяг покупок українці досі роблять у супермаркетах. За даними Varus:
- Близько 80% продажів продуктів припадає саме на супермаркети;
- Середній покупець відвідує їх приблизно 15 разів на місяць.
Водночас останнім часом дедалі більше людей почали користуватися магазинами формату "біля дому".
Що відбувається з цінами на шоколад?
- Ціни на какао впали на понад 70% після рекордного зростання у 2024 році через зниження попиту та покращення врожаїв. Попри здешевлення сировини, виробники використовують дорогі запаси або нові рецептури зі зменшеним вмістом какао, а попит на шоколад залишається слабким.
- Тим часом Гана, другий за величиною виробник какао у світі, готується вимагати від міжнародних покупців та шоколадних компаній інвестувати безпосередньо в африканські плантації. У країні вважають, що витрати на стале виробництво більше не можуть залишатися лише проблемою фермерів та держав.