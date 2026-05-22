Гана готує новий підхід до фінансування какао

Гана, яка є другим найбільшим виробником какао-бобів у світі, планує ініціювати зміну підходів до фінансування галузі, повідомляє Bloomberg. Країна хоче, аби міжнародні покупці та виробники шоколаду взяли на себе частину витрат на підтримку плантацій і сталого виробництва.

Дивіться також Ціни на каву нестабільні: українців попередили про подорожчання найближчим часом

Про це заявив керівник державного регулятора Ghana Cocoa Board Ренді Еббі під час підготовки до Всесвітньої партнерської зустрічі какаоіндустрії.

Прагнення до фінансово життєздатної галузі не може і не повинно бути виключно тягарем країн-виробників,

– наголосив Еббі.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Зустріч має вперше відбутися у 2027 році в столиці Гани – Аккрі.

Виробники какао несуть дедалі більші витрати

Гана та сусідній Кот-д'Івуар забезпечують близько 60% світового виробництва какао. Водночас основою галузі залишаються дрібні фермерські господарства, доходи яких часто не відповідають масштабам глобального ринку шоколаду.

Щороку уряди двох країн витрачають сотні мільйонів доларів США на підтримку фермерів. Йдеться про закупівлю саджанців, добрив, боротьбу із хворобами рослин та виконання міжнародних торговельних вимог.

Міжнародні партнери, виробники шоколаду та глобальні покупці мають активніше долучатися,

– заявив очільник регулятора.

У Гані наголошують, що одним із ключових напрямів майбутніх інвестицій має стати оновлення старих і уражених хворобами плантацій.

Нові правила ЄС і падіння цін посилюють тиск на сектор

Окремою темою майбутньої зустрічі стане новий регламент Європейського Союзу щодо запобігання знелісненню. З кінця цього року какао, яке постачатиметься до ЄС, повинне бути повністю простежуваним – аж до конкретної земельної ділянки – та підтверджувати відсутність вирубки лісів.

У Гані побоюються, що виконання цих вимог може стати додатковим фінансовим навантаженням для фермерів.

Дотримання нових правил не повинно перетворитися на податок для бідних,

– підкреслив Еббі.

Він закликав створити справедливу систему ціноутворення, яка враховуватиме реальні витрати на стале виробництво.

Ситуацію ускладнює й різке падіння світових цін на какао після рекордних показників наприкінці 2024 року. Це вже спричинило фінансові втрати та перебої у ланцюгах постачання в Гані та Кот-д'Івуарі. На цьому тлі обидві країни розглядають перехід до гнучкішої системи внутрішнього ціноутворення, яка оперативніше реагуватиме на коливання глобального ринку.

Какао різко подешевшало: чи стане шоколад доступнішим?

Раніше ми повідомляли, що цієї весни ціни на какао почали різко падати. Це погіршило становище виробників какао.

Ціни на какао впали на понад 70% після рекордного зростання у 2024 році через зниження попиту та покращення врожаїв.

Попри здешевлення сировини, виробники використовують дорогі запаси або нові рецептури зі зменшеним вмістом какао, а попит на шоколад залишається слабким.

Експерти зазначають, що індустрія входить у нову фазу, де виробники змушені шукати баланс між ціною, рецептурою та споживчими очікуваннями.