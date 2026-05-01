Які чинники впливають на вартість кави?
Науковець Інституту аграрної економіки Богдан Духницький розповів у коментарі 24 Каналу, що цінова ситуація на світовому ринку кави в останні місяці є дуже мінливою. Так, за інформацією Світової організації кави (ICO), наприкінці квітня 2026 року середня індикативна ціна кави сягнула 2,75 долара США/фунт.
Ці показники майже на 3 % перевищують значення лютого цього року. Втім, ще в грудні 2025 року вона становила 3,05 долара США/фунт. Отже, можна говорити про загальне зниження вартості кави на міжнародних ринках від початку 2026 року.
З іншого боку, нині визначальним фактором є воєнні дії на Близькому Сході та продовження блокування Ормузької протоки, яке спричиняє підвищення цін на нафту і продукти її переробки. Через це збільшуються витрати на перевезення кави, які закладаються безпосередніми виробниками та дистриб’юторами в кінцеву ціну для споживачів.
Також експерти ринку висловлюють не дуже оптимістичні прогнози стосовно майбутнього урожаю кави й експорту її Бразилією, що виступає найбільшим виробником цього продукту в світі.
Які будуть ціни на каву найближчим часом?
Як наслідок, передбачається подорожчання кави найближчим часом.
Україна повністю залежить від закупівель кави з-за кордону, тому зазначені тенденції визначатимуть цінову картину на вітчизняному ринку. Слід додатково враховувати і ризики, яких зазнають спеціалізовані компанії-імпортери внаслідок триваючої збройної агресії Росії на території нашої держави,
– зазначає вчений.
За словами Богдана Духницького, від початку цього року фіксується незначне подорожчання кави в Україні. У грудні 2025 року Індекс Еспресо дорівнював 41,52 гривні, тоді як у квітні 2026 року він піднявся до 44,72 гривні (+8 %). Виходячи з цього, є підстави спрогнозувати чергове незначне здорожчання кави в Україні, яке у травні 2026 року може скласти 1-3 %.
Заморозки загрожують фруктам: що чекає на врожай персиків та абрикос?
Весняні заморозки в Україні поставили під загрозу врожай кісточкових фруктів, але остаточні прогнози про стан врожаю можна буде зробити лише в другій половині травня.
Ціни на фрукти зростуть через збільшення вартості матеріальних та енергетичних ресурсів, а не лише через втрати врожаю від заморозків.
Цьогоріч ціна на плоди і ягоди буде такою, яку, в умовах очікуваного підвищення тарифів за газ, електроенергію, гаряче і холодне водопостачання, послуги ЖКГ та інше, спроможний буде заплатити середньостатистичний споживач.