Какие факторы влияют на стоимость кофе?

Ученый Института аграрной экономики Богдан Духницкий рассказал в комментарии 24 Каналу, что ценовая ситуация на мировом рынке кофе в последние месяцы очень изменчива. Так, по информации Всемирной организации кофе (ICO), в конце апреля 2026 года средняя индикативная цена кофе достигла 2,75 доллара США/фунт.

Эти показатели почти на 3 % превышают значение февраля этого года. Впрочем, еще в декабре 2025 года она составляла 3,05 доллара США/фунт. Так что, можно говорить об общем снижении стоимости кофе на международных рынках с начала 2026 года.

Богдан Духницкий Ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" С другой стороны, сейчас определяющим фактором является военные действия на Ближнем Востоке и продолжение блокирования Ормузского пролива, которое вызывает повышение цен на нефть и продукты ее переработки. Из-за этого увеличиваются расходы на перевозку кофе, которые закладываются непосредственными производителями и дистрибьюторами в конечную цену для потребителей.

Также эксперты рынка высказывают не очень оптимистичные прогнозы относительно будущего урожая кофе и экспорта его Бразилией, выступающей крупнейшим производителем этого продукта в мире.

Какие будут цены на кофе в ближайшее время?

Как следствие, предполагается подорожание кофе в ближайшее время.

Украина полностью зависит от закупок кофе из-за рубежа, поэтому указанные тенденции будут определять ценовую картину на отечественном рынке. Следует дополнительно учитывать и риски, которым подвергаются специализированные компании-импортеры в результате продолжающейся вооруженной агрессии России на территории нашего государства,

– отмечает ученый.

По словам Богдана Духницкого, с начала этого года фиксируется незначительное подорожание кофе в Украине. В декабре 2025 года Индекс Эспрессо равнялся 41,52 гривны, тогда как в апреле 2026 года он поднялся до 44,72 гривны (+ 8%). Исходя из этого, есть основания спрогнозировать очередное незначительное подорожание кофе в Украине, которое в мае 2026 года может составить 1-3 %.

Заморозки угрожают фруктам: что ждет урожай персиков и абрикос?

Весенние заморозки в Украине поставили под угрозу урожай косточковых фруктов, но окончательные прогнозы о состоянии урожая можно будет сделать только во второй половине мая.

Цены на фрукты вырастут из-за увеличения стоимости материальных и энергетических ресурсов, а не только из-за потери урожая от заморозков.

В этом году цена на плоды и ягоды будет такой, которую, в условиях ожидаемого повышения тарифов за газ, электроэнергию, горячее и холодное водоснабжение, услуги ЖКХ и прочее, способен будет заплатить среднестатистический потребитель.