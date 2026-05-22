Гана готовит новый подход к финансированию какао

Гана, которая является вторым крупнейшим производителем какао-бобов в мире, планирует инициировать изменение подходов к финансированию отрасли, сообщает Bloomberg. Страна хочет, чтобы международные покупатели и производители шоколада взяли на себя часть расходов на поддержку плантаций и устойчивого производства.

Смотрите также Цены на кофе нестабильны: украинцев предупредили о подорожании в ближайшее время

Об этом заявил руководитель государственного регулятора Ghana Cocoa Board Рэнди Эбби во время подготовки к Всемирной партнерской встрече какаоиндустрии.

Стремление к финансово жизнеспособной отрасли не может и не должно быть исключительно бременем стран-производителей,

– подчеркнул Эбби.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Встреча должна впервые состояться в 2027 году в столице Ганы – Аккре.

Производители какао несут все большие расходы

Гана и соседний Кот-д'Ивуар обеспечивают около 60% мирового производства какао. В то же время основой отрасли остаются мелкие фермерские хозяйства, доходы которых часто не соответствуют масштабам глобального рынка шоколада.

Ежегодно правительства двух стран тратят сотни миллионов долларов США на поддержку фермеров. Речь идет о закупке саженцев, удобрений, борьбу с болезнями растений и выполнение международных торговых требований.

Международные партнеры, производители шоколада и глобальные покупатели должны активнее участвовать,

– заявил глава регулятора.

В Гане отмечают, что одним из ключевых направлений будущих инвестиций должно стать обновление старых и пораженных болезнями плантаций.

Новые правила ЕС и падение цен усиливают давление на сектор

Отдельной темой предстоящей встречи станет новый регламент Европейского Союза по предотвращению обезлесения. С конца этого года какао, которое будет поставляться в ЕС, должно быть полностью прослеживаемым – вплоть до конкретного земельного участка – и подтверждать отсутствие вырубки лесов.

В Гане опасаются, что выполнение этих требований может стать дополнительной финансовой нагрузкой для фермеров.

Соблюдение новых правил не должно превратиться в налог для бедных,

– подчеркнул Эбби.

Он призвал создать справедливую систему ценообразования, которая будет учитывать реальные затраты на устойчивое производство.

Ситуацию осложняет и резкое падение мировых цен на какао после рекордных показателей в конце 2024 года. Это уже повлекло финансовые потери и перебои в цепях поставок в Гане и Кот-д'Ивуаре. На этом фоне обе страны рассматривают переход к более гибкой системе внутреннего ценообразования, которая оперативно реагировать на колебания глобального рынка.

Какао резко подешевело: станет ли шоколад доступнее?

Ранее мы сообщали, что этой весной цены на какао начали резко падать. Это ухудшило положение производителей какао.

Цены на какао упали более чем на 70% после рекордного роста в 2024 году из-за снижения спроса и улучшения урожаев.

Несмотря на удешевление сырья, производители используют дорогие запасы или новые рецептуры с уменьшенным содержанием какао, а спрос на шоколад остается слабым.

Эксперты отмечают, что индустрия входит в новую фазу, где производители вынуждены искать баланс между ценой, рецептурой и потребительскими ожиданиями.