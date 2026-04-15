Падение цен меняет баланс на рынке

После стремительного роста в 2024 году рынок какао переживает резкий разворот, сообщает Bloomberg. Фьючерсы упали более чем на 70% от пиковых значений, что стало следствием снижения спроса и улучшения урожаев.

Дешевое сырье постепенно проходит через цепи поставок, что потенциально может снизить стоимость шоколадной продукции. Однако пока производители еще используют дорогие запасы или рецептуры с уменьшенным содержанием какао.

По оценкам аналитиков, в первом квартале объемы переработки какао остаются слабыми. В Европе – крупнейшем рынке потребления – они снизились примерно на 6% и достигли минимума за более чем десятилетие. Подобная тенденция наблюдается и в Азии, тогда как в Северной Америке спад менее выражен.

Новые рецепты и изменение потребления

Несмотря на удешевление сырья, полного восстановления спроса не ожидается. Многие производители уже адаптировали рецептуры, уменьшив долю какао или заменив его альтернативными ингредиентами.

Такие изменения могут стать долгосрочными: компании стремятся обезопасить себя от будущих ценовых шоков. В то же время на рынке растет интерес к продуктам без какао или с использованием растительных жиров в качестве заменителей какао-масла.

На спрос влияют и потребители, которые сокращают расходы из-за общего подорожания жизни. Продажи шоколадных изделий в Северной Америке уже демонстрируют снижение, а часть покупателей сознательно отказывается от сладостей во время праздников.

Важно! Эксперты отмечают, что индустрия входит в новую фазу, где производители вынуждены искать баланс между ценой, рецептурой и потребительскими ожиданиями.

