Кофе не дешевеет несмотря на падение цены на зерна

Несмотря на заметное падение биржевых цен на кофейные зерна, потребители пока не чувствуют удешевления популярного напитка, сообщает Bloomberg. Наоборот, розничные цены продолжают расти из-за задержки в цепях поставок и высоких затрат производителей.

По данным Бюро трудовой статистики США, в феврале средняя потребительская цена на кофе в стране достигла рекордного уровня – 9 долларов 459 центов за фунт. Это на 31 процент больше, чем год назад, и один из крупнейших факторов продовольственной инфляции. Рост цен начался еще в 2024 году, когда неблагоприятные погодные условия снизили урожаи в крупнейших странах-производителях – Бразилии и Вьетнаме. Позже ситуацию осложнили торговые пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа.

Хотя с начала 2026 года фьючерсы на кофе уже упали примерно на 17 процентов благодаря улучшению предложения и частичной отмене пошлин, для потребителей эффект от этого пока не ощутим.

Почему кофе не падает в цене?

Причина заключается в длительной цепи поставок. Кофейные обжарочные компании закупили зерна несколько месяцев назад по значительно более высоким ценам, поэтому сейчас вынуждены работать с дорогими запасами.

Например, компания Counter Culture Coffee сообщает, что в этом году платит примерно на 20 процентов больше за зеленые, необжаренные зерна. Дополнительное финансовое давление создают и пошлины – только в этом году они могут обойтись компании примерно в 200 тысяч долларов США.

Несмотря на общее замедление инфляции в США, кофе вместе с говядиной остается среди продуктов, цены на которые растут устойчиво. В то же время потребители не отказываются от напитка, но ищут способы экономить – чаще готовят его дома, а посещение кафе воспринимают как небольшое удовольствие.

Удешевления чашки напитка стоит ждать не раньше следующего года

По данным платежного сервиса Toast, в феврале средняя цена чашки фильтр-кофе составляла 3 доллара 65 центов, а холодного кофе – 5 долларов 58 центов, что примерно на 4 процента больше, чем год назад.

Эксперты объясняют, что изменения на бирже отражаются на розничных ценах с существенной задержкой. С момента закупки зерен до их попадания на склады в США проходит 4–6 месяцев, а затем эти запасы используются еще в течение примерно полгода.

Обратите внимание! Поэтому удешевление на рынке сырья может ощутиться для потребителей только в начале 2027 года. Даже тогда экономия может быть ограниченной, ведь производители кофе сейчас имеют больше возможностей удерживать продукцию в ожидании более выгодных цен.

В частности, в феврале Бразилия экспортировала на 27 процентов меньше необжаренного кофе, чем год назад, поскольку фермеры сократили продажи из-за падения цен и слабый курс национальной валюты.

Важно! Несмотря на все эти факторы, отрасль продолжает расти. По словам представителей индустрии, даже рекордные цены не уменьшили общего спроса на кофе.

