Что чаще всего покупают в Varus?

Украинцы в последнее время стали больше покупать сладкого, в частности шоколада. Об этом рассказала директор по операционному маркетингу Varus Анна Луганская, пишет LIGA.net.

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Очень выросли покупки сладкого и в штуках, и в объеме по сравнению с 2025 и 2024 годами,

– говорит Луганская.

По ее словам, наибольший рост продемонстрировали:

шоколадные батончики – плюс 50%;

энергетические напитки – плюс 22%;

готовая кулинария и еда на вынос – плюс 10%.

В компании отмечают, что спрос на сладости растет как в натуральном выражении, так и по объему продаж.

Похожая тенденция есть и в других продуктовых сетях. Гендиректор Metro Украина Елена Вдовиченко говорила, что после российских обстрелов люди чаще покупают готовую еду. Кроме того, покупатели пытаются сбалансировать эмоциональное состояние – продажи соленых и сладких снеков растут на 12%.

К слову, несмотря на активное развитие различных форматов торговли, основной объем покупок украинцы до сих пор делают в супермаркетах. По данным Varus:

Около 80% продаж продуктов приходится именно на супермаркеты; Средний покупатель посещает их примерно 15 раз в месяц.

В то же время в последнее время все больше людей начали пользоваться магазинами формата "у дома".

Что происходит с ценами на шоколад?