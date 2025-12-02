Деталі розповіли в Укрзалізниці. Як скористатися можливістю, які рейси доступні та коли можна вирушати в подорож – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Хто може скористатися програмою?

У грудні ініціатива працюватиме в поїздах до всіх прифронтових регіонів. Це дасть українцям можливість відвідати близьких біля лінії фронту, а мешканцям прифронтових громад – переїхати в інші регіони на зимовий період.

Програма дозволить використати кілометри поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх пропонуватимуть у плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2 клас Інтерсіті.

Оформити відповідні квитки в мобільному додатку УЗ можна вже з 10:00 середи, 3 грудня, а вирушити в подорож (до 4 поїздок сумарно на 3 тисячі кілометрів) – з п'ятниці, 5 грудня.

Нагадаємо, на програму не виділятимуть додаткових коштів із держбюджету. Уряд передбачив компенсатори, щоб УЗ отримала й додатковий дохід, зокрема динамічне ціноутворення в преміумсегменті. Окрім того, держава розпочала співфінансувати пасажирські перевезення, щоб залізниця могла працювати стабільно.

На які потяги доступні квитки "УЗ-3000"?

Рейси для першого етапу обрали після аналізу вільних місць, а також із фокусом на підтримку мешканців прифронтових територій. Тож квитки доступні на такі поїзди:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);

№103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів;

№109/110 Львів – Миколаїв;

№115/116 Суми – Київ;

№121/122 Миколаїв – Київ;

№127/128 Львів – Запоріжжя;

№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів;

№143/144 Суми – Рахів;

№39/40 Солотвино – Запоріжжя;

№45/44 Харків – Ужгород;

№47/48 Запоріжжя – Мукачево;

№51/52 Одеса – Запоріжжя;

№53/54 Дніпро – Одеса;

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ;

№773/774 Київ – Конотоп;

№87/88 Ковель – Запоріжжя;

№ 886/888 Фастів – Чернігів;

№895/896 Конотоп – Фастів.

Доступні також місця в дитячих купе на рейсах:

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець.

Окрім того, йдеться про місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ;

№723/722 Харків – Київ;

№731/732 Запоріжжя – Київ.

У періоди поза гарячим сезоном УЗ запропонує близько 250 тисяч місць на місяць, щоб стимулювати подорожі українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час мандрівки.



Що варто знати про "3 000 кілометрів Україною" / Фото УЗ

До слова, бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року.

Цікаво! Відстань у 3 тисячі кілометрів символічно означає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно — це наразі найдовший в Україні маршрут.

Як оформити квиток за кілометри?