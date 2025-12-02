Деталі розповіли в Укрзалізниці. Як скористатися можливістю, які рейси доступні та коли можна вирушати в подорож – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Хто може скористатися програмою?
У грудні ініціатива працюватиме в поїздах до всіх прифронтових регіонів. Це дасть українцям можливість відвідати близьких біля лінії фронту, а мешканцям прифронтових громад – переїхати в інші регіони на зимовий період.
Програма дозволить використати кілометри поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх пропонуватимуть у плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2 клас Інтерсіті.
Оформити відповідні квитки в мобільному додатку УЗ можна вже з 10:00 середи, 3 грудня, а вирушити в подорож (до 4 поїздок сумарно на 3 тисячі кілометрів) – з п'ятниці, 5 грудня.
Нагадаємо, на програму не виділятимуть додаткових коштів із держбюджету. Уряд передбачив компенсатори, щоб УЗ отримала й додатковий дохід, зокрема динамічне ціноутворення в преміумсегменті. Окрім того, держава розпочала співфінансувати пасажирські перевезення, щоб залізниця могла працювати стабільно.
На які потяги доступні квитки "УЗ-3000"?
Рейси для першого етапу обрали після аналізу вільних місць, а також із фокусом на підтримку мешканців прифронтових територій. Тож квитки доступні на такі поїзди:
- №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);
- №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів;
- №109/110 Львів – Миколаїв;
- №115/116 Суми – Київ;
- №121/122 Миколаїв – Київ;
- №127/128 Львів – Запоріжжя;
- №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів;
- №143/144 Суми – Рахів;
- №39/40 Солотвино – Запоріжжя;
- №45/44 Харків – Ужгород;
- №47/48 Запоріжжя – Мукачево;
- №51/52 Одеса – Запоріжжя;
- №53/54 Дніпро – Одеса;
- №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ;
- №773/774 Київ – Конотоп;
- №87/88 Ковель – Запоріжжя;
- № 886/888 Фастів – Чернігів;
- №895/896 Конотоп – Фастів.
Доступні також місця в дитячих купе на рейсах:
- №15/16 Харків – Ясіня;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №41/42 Дніпро – Трускавець.
Окрім того, йдеться про місця 2 класу в Інтерсіті+:
- №719/720 Харків – Київ;
- №723/722 Харків – Київ;
- №731/732 Запоріжжя – Київ.
У періоди поза гарячим сезоном УЗ запропонує близько 250 тисяч місць на місяць, щоб стимулювати подорожі українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час мандрівки.
Що варто знати про "3 000 кілометрів Україною" / Фото УЗ
До слова, бонусні кілометри не обов'язково використати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року.
Цікаво! Відстань у 3 тисячі кілометрів символічно означає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно — це наразі найдовший в Україні маршрут.
Як оформити квиток за кілометри?
- Щоб скористатися програмою, встановіть або оновіть застосунок Укрзалізниці. Акаунт має бути верифікований за допомогою "Дія.Підпису".
- Знайдіть позначку "3000" та натисніть "Взяти участь". Так ви отримаєте кілометри, які можна використати на 4 подорожі.
- Оберіть потрібний потяг із позначкою "3000". Під час бронювання кілометри автоматично спишуть із бонусного рахунку.