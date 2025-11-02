В "Укразалізниці" стверджують, що чимало пасажирів готові змінювати дату й навіть місяць подорожі, якщо ціна за квитки буде суттєво нижчою, передає 24 Канал.

Дивіться також Амбітний проєкт: в УЗ назвали рік, коли прагнуть довести євроколію до Львова

Куди додаватимуть пасажирів, якщо квитків й так бракує?

У серпні, коли квитки брати дуже складно, залізниця перевозить 2,6 мільйона пасажирів, а в лютому – лише 1,9 мільйона. Це означає, що у сезон із меншим навантаженням можна заповнювати до 200 – 250 тисяч місць на місяць без додаткових рейсів, пропонуючи поїздки за "кілометри". У такий спосіб перевіз пасажирів не потребуватиме додаткових витрат.

Пасажири, яким не принциповий конкретний час поїздки (наприклад, відвідати родичів або поїхати у відпустку), отримають стимул подорожувати поза піком, звільняючи місця у популярні дні.

"Кілометри" можна використовувати, щоб заохотити поїздки у менш завантажені дні (не в п'ятницю ввечері, а наприклад, у вівторок або ранковим поїздом).

У періоди високого попиту (наприклад, грудень) програма фокусуватиметься на допомозі жителям прифронтових громад – поїздки за "кілометри" будуть доступні саме для поїздів з цих міст.

Чому "300 кілометрів", і що буде, якщо їх не використати?

Ця відстань символічно покриває найдовший наявний залізничний маршрут Україною туди і назад (із Запоріжжя до Ужгорода).

Програма охоплює саме внутрішні рейси. Кому не потрібна ця можливість, можуть купувати квитки без жодних змін.

Разом із тим думаємо й над опціями щодо невикористаних кілометрів, щоб дати можливість їх спрямувати з користю,

– заявили в "Укрзалізниці".

Хто оплачуватиме безкоштовні "кілометри"?

Пасажирські перевезення зараз збиткові, і держава частково компенсує їхню реальну вартість, щоб зберегти доступність поїздок для всіх українців. Додаткові пасажири за "кілометри" використовуватимуть наявні місця без значного збільшення витрат, а доходи від платних сервісів (СВ, 1 клас, міжнародні поїзди) перекриватимуть їхню вартість, зменшуючи потребу у державному фінансуванні.

Перехід до покриття державою реальних витрат на пасажирські перевезення покращить фінансову ситуацію залізниці та збереже робочі місця.

У 2025 – 2026 роках Україна поступово впроваджує європейську практику часткового фінансування реальної вартості квитків, щоб зберегти маршрути, зокрема до прифронтових міст, виплачувати зарплати залізничникам і оперативно відновлювати інфраструктуру навіть за складних умов.

Останні новини "Укрзалізниці"