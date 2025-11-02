Що відомо про плани щодо євроколії?

Таким чином зі Львову можна буде подорожувати до Відня, Кракова чи Варшави, пише 24 Канал з посиланням на очільника правління акціонерного товариства Олександра Перцовського.

Олександр Перцовський Глава Укрзалізниці Ми ставимо собі дуже амбітну ціль – до кінця 2027 року поєднати Львів з євроколією.

Він повідомив, що крім Львова та Чернівців, хабом для продовження євроколії може стати Ковель на північному заході. Таким чином вдасться сполучити Волинь та Рівненщину з Польщею. А надалі, як повідомив Олександр Перцовський, слід буде поєднати ці хаби між собою європейською колією.

Також Укрзалізниця хоче узгодити з Європейським Союзом спрощення прикордонного контролю на залізниці за аналогією з автомобільним транспортом. Таким чином пасажири не втрачатимуть свій час на кордоні.

Зауважте! Крім того, після розмежування всередині структури приміської та локомотивної компанії, наступного року планується шість регіональних залізниць (в яких лишилася вся інфраструктура) об'єднати в інфраструктурного оператора.

Нагадаємо, що вперше в сучасній історії Україна збудувала з нуля ділянку євростандарту 1 435 міліметрів протяжністю 22 кілометрів між Чопом та Ужгородом. Про це повідомив 5 вересня віцепрем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

Завдяки цьому Ужгород став першим обласним центром, який отримав пряме залізничне сполучення з Європейським Союзом,

– написав Кулеба.

Будівництво тривало рік – від серпня 2024-го до серпня 2025-го, а загальна вартість його склала 1,3 мільярда гривень, де половина коштів – це грант ЄС у межах Connecting Europe Facility, а інша половина – кредит Європейського інвестиційного банку.

Важливо! Наступний етап – продовження євростандартної колії від Ужгорода до Львова та будівництво відрізка Скнилів – Мостиська-2.

Що ще слід знати про вже наявну євроколію?