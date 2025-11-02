Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Що таке програма "УЗ-3000"?

В Укрзалізниці пояснили, що дистанцію в 3000 кілометрів обрали невипадково – це відстань, що дорівнює подорожі туди й назад найдовшим на сьогодні рейсом по Україні.

Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший!

– додали в компанії.

Зазначається, що програма "УЗ-3000" покликана зменшити навантаження в пікові періоди, адже стимулюватиме подорожі в менш популярний час.

В Укрзалізниці також наголосили, що ця ініціатива є важливою частиною системного державного фінансування пасажирських перевезень і дає залізничникам упевненість у майбутньому галузі.

Працюємо, щоб усе швидко запустити. Повернемось із деталями вже скоро,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про нову "Зимову підтримку"?