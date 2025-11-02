Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Що таке програма "УЗ-3000"?
В Укрзалізниці пояснили, що дистанцію в 3000 кілометрів обрали невипадково – це відстань, що дорівнює подорожі туди й назад найдовшим на сьогодні рейсом по Україні.
Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший!
– додали в компанії.
Зазначається, що програма "УЗ-3000" покликана зменшити навантаження в пікові періоди, адже стимулюватиме подорожі в менш популярний час.
В Укрзалізниці також наголосили, що ця ініціатива є важливою частиною системного державного фінансування пасажирських перевезень і дає залізничникам упевненість у майбутньому галузі.
Працюємо, щоб усе швидко запустити. Повернемось із деталями вже скоро,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про нову "Зимову підтримку"?
Володимир Зеленський доручив уряду напрацювати пакет "Зимової підтримки" для українців. За словами президента, деталі програми Кабінет міністрів має представити до 15 листопада.
Відомо, що першим елементом стане пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Окрему програму також запустять для самотніх літніх людей, багатодітних родин, людям із зони бойових дій та деяким іншим групам.
До того ж усім українцям буде доступна допомога у 1 000 гривень для ширших витрат, зокрема на проїзд.