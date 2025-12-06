Обійшлось без людських втрат, однак рух приміських поїздів ускладнено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Дивіться також Ворог масовано вдарив по залізничній інфраструктурі Фастова

Які зміни є в русі поїздів?

Через російську атаку Укрзалізниця обмежила приміські маршрути з боку Києва по станції Мотовилівка, з боку Козятина – по станції Кожанка, з Миронівки – по станції Фастів-2. Замість маршрутів Київ – Фастів-1 організовано човниковий рух Київ – Мотовилівка.

Регіональний поїзд №892 Фастів – Славутич встановлюють в сполученні Боярка – Славутич, графік руху залишається без змін.

Окрім цього, тимчасово не курсуватимуть поїзди в напрямках Житомира та Василькова. Зокрема, рейси:

  • №6491 Фастів-1 – Житомир;
  • №7034 Житомир – Київ-Пасажирський (Приміський);
  • №7037 Київ-Пасажирський (Приміський) – Житомир;
  • №6042 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський (Приміський);
  • №6041 Київ-Пасажирський (Приміський) – Васильків-Центр;
  • №6046 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський (Приміський).

Також через вимушену заміну рухомого складу тимчасово не курсуватимуть поїзди:

  • №6851 Чернігів – Славутич;
  • №6854 Славутич – Чернігів;
  • №6853 Чернігів – Славутич;
  • №6856 Славутич – Чернігів.

Зверніть увагу! Укрзалізниця радить пасажирам заздалегідь уточнювати актуальний розклад, оскільки зміни можуть оновлюватися в міру виконання ремонтних робіт та оцінки технічного стану шляхів.

Наслідки атаки на Україну: коротко про головне

  • Росія вночі 6 грудня масовано атакувала Україну. Ворог застосував ударні БпЛА, балістичні ракети та "Кинджали". Під обстріл потрапили Київ та Київська область, Дніпропетровщина, Одеська область та інші регіони.

  • За попередніми даними, постраждали енергетична та залізнична інфраструктура, зокрема Криворізька ТЕС.

  • Окрім цього, на Київщині постраждало троє людей. У Вишгородському районі внаслідок атаки госпіталізували жінку з уламковими ушкодженнями, ще одна жінка має рвану рану щоки. У Фастові у чоловіка рвана рана лівої гомілки, він лікуватиметься амбулаторно.