Обійшлось без людських втрат, однак рух приміських поїздів ускладнено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Які зміни є в русі поїздів?

Через російську атаку Укрзалізниця обмежила приміські маршрути з боку Києва по станції Мотовилівка, з боку Козятина – по станції Кожанка, з Миронівки – по станції Фастів-2. Замість маршрутів Київ – Фастів-1 організовано човниковий рух Київ – Мотовилівка.

Регіональний поїзд №892 Фастів – Славутич встановлюють в сполученні Боярка – Славутич, графік руху залишається без змін.

Окрім цього, тимчасово не курсуватимуть поїзди в напрямках Житомира та Василькова. Зокрема, рейси:

№6491 Фастів-1 – Житомир;

№7034 Житомир – Київ-Пасажирський (Приміський);

№7037 Київ-Пасажирський (Приміський) – Житомир;

№6042 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський (Приміський);

№6041 Київ-Пасажирський (Приміський) – Васильків-Центр;

№6046 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський (Приміський).

Також через вимушену заміну рухомого складу тимчасово не курсуватимуть поїзди:

№6851 Чернігів – Славутич;

№6854 Славутич – Чернігів;

№6853 Чернігів – Славутич;

№6856 Славутич – Чернігів.

Зверніть увагу! Укрзалізниця радить пасажирам заздалегідь уточнювати актуальний розклад, оскільки зміни можуть оновлюватися в міру виконання ремонтних робіт та оцінки технічного стану шляхів.

