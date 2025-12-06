Обошлось без человеческих потерь, однако движение пригородных поездов затруднено. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Смотрите также Враг массированно ударил по железнодорожной инфраструктуре Фастова
Какие изменения есть в движении поездов?
Из-за российской атаки Укрзализныця ограничила пригородные маршруты со стороны Киева по станции Мотовиловка, со стороны Казатина – по станции Кожанка, из Мироновки – по станции Фастов-2. Вместо маршрутов Киев – Фастов-1 организовано челночное движение Киев – Мотовиловка.
Региональный поезд №892 Фастов – Славутич устанавливают в сообщении Боярка – Славутич, график движения остается без изменений.
Кроме этого, временно не будут курсировать поезда в направлениях Житомира и Василькова. В частности, рейсы:
- №6491 Фастов-1 – Житомир;
- №7034 Житомир – Киев-Пассажирский (Пригородный);
- №7037 Киев-Пассажирский (Пригородный) – Житомир;
- №6042 Васильков-Центр – Киев-Пассажирский (Пригородный);
- №6041 Киев-Пассажирский (Пригородный) – Васильков-Центр;
- №6046 Васильков-Центр – Киев-Пассажирский (Пригородный).
Также из-за вынужденной замены подвижного состава временно не будут курсировать поезда:
- №6851 Чернигов – Славутич;
- №6854 Славутич – Чернигов;
- №6853 Чернигов – Славутич;
- №6856 Славутич – Чернигов.
Обратите внимание! Укрзализныця советует пассажирам заранее уточнять актуальное расписание, поскольку изменения могут обновляться по мере выполнения ремонтных работ и оценки технического состояния путей.
Последствия атаки на Украину: коротко о главном
Россия ночью 6 декабря массированно атаковала Украину. Враг применил ударные БпЛА, баллистические ракеты и "Кинжалы". Под обстрел попали Киев и Киевская область, Днепропетровщина, Одесская область и другие регионы.
По предварительным данным, пострадали энергетическая и железнодорожная инфраструктура, в частности Криворожская ТЭС.
Кроме этого, в Киевской области пострадали три человека. В Вышгородском районе в результате атаки госпитализировали женщину с осколочными повреждениями, еще одна женщина имеет рваную рану щеки. В Фастове у мужчины рваная рана левой голени, он будет лечиться амбулаторно.