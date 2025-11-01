Також в уряді обіцяють зберегти фіксовані ціни на газ та електрику. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Дивіться також Уряд запустив механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу

Що відомо про пакет "Зимової підтримки"?

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром Україна, міністром соціальної політики та керівником Нафтогазу.

Готуємо програми підтримки наших людей, всіх українців цієї зими. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористалися 1000 гривень підтримки, іншими напрямами державних програм підтримки, і цієї зими теж будемо допомагати нашим людям. Доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку. Зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані,

– розповів Зеленський.

Першим елементом стане пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Окрему програму запустять для самотніх літніх людей, багатодітних родин, людям із зони бойових дій та деяким іншим групам. Усі деталі згодом представить прем'єр-міністр.

Взимку також обіцяють зберегти фіксовану ціну на газ та електрику для побутових споживачів.

Окремим напрямком стане транспортна підтримка, вже є пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000.

Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно,

– пояснив президент.

Щодо медичний програм – Міністерство охорони здоров'я готує проєкт чекапів, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоровʼю, має запрацювати вже в січні.

Усі деталі пакету зимової підтримки представлять до 15 листопада.

Чи можуть зрости ціни на газ та електрику взимку?