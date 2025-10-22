Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Що сказала Свириденко про ціни на електроенергію взимку?
Юлія Свириденко наголосила, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть за електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину.
Також український уряд зберіг пільгову ціну для споживачів з електроопаленням.
Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна – 2,64 грн за кВт⋅год, а за споживання понад встановленого ліміту ціна – 4,32 грн за кВт⋅год,
– пояснила прем'єр-міністерка.
За словами Свириденко, це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Вона має допомогти зменшити фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону.
Що буде з цінами на газ для українців на опалювальний сезон?
Український уряд продовжив пільгові ціни на газ до 31 березня 2026 року, залишивши незмінними тарифи на газ для населення та бюджетних установ. Водночас вартість газу зросла для виробників електроенергії.
Цікаво, що експерти зазначають, що немає підстав очікувати підвищення тарифів на газ у 2026 році. Водночас Національний банк України прогнозує можливе підвищення тарифів на комунальні послуги, включно з опаленням, у 2026 році, щоб привести ціни до ринкового рівня.
Експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко розповів 24 Каналу, що Україна може зіткнутися з дефіцитом газу, якщо зима буде надто холодною. Тому певні обсяги газу доведеться докуповувати у партнерів.