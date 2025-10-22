Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

До теми Субсидії та початок опалювального сезону: що зміниться для домогосподарств

Що сказала Свириденко про ціни на електроенергію взимку?

Юлія Свириденко наголосила, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть за електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину.

Також український уряд зберіг пільгову ціну для споживачів з електроопаленням.

Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна – 2,64 грн за кВт⋅год, а за споживання понад встановленого ліміту ціна – 4,32 грн за кВт⋅год,
– пояснила прем'єр-міністерка.

За словами Свириденко, це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Вона має допомогти зменшити фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону.

Що буде з цінами на газ для українців на опалювальний сезон?

  • Український уряд продовжив пільгові ціни на газ до 31 березня 2026 року, залишивши незмінними тарифи на газ для населення та бюджетних установ. Водночас вартість газу зросла для виробників електроенергії.

  • Цікаво, що експерти зазначають, що немає підстав очікувати підвищення тарифів на газ у 2026 році. Водночас Національний банк України прогнозує можливе підвищення тарифів на комунальні послуги, включно з опаленням, у 2026 році, щоб привести ціни до ринкового рівня.

  • Експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко розповів 24 Каналу, що Україна може зіткнутися з дефіцитом газу, якщо зима буде надто холодною. Тому певні обсяги газу доведеться докуповувати у партнерів.