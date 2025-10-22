Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

До теми Субсидії та початок опалювального сезону: що зміниться для домогосподарств

Що сказала Свириденко про ціни на електроенергію взимку?

Юлія Свириденко наголосила, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть за електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину.

Також український уряд зберіг пільгову ціну для споживачів з електроопаленням.

Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна – 2,64 грн за кВт⋅год, а за споживання понад встановленого ліміту ціна – 4,32 грн за кВт⋅год,

– пояснила прем'єр-міністерка.

За словами Свириденко, це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Вона має допомогти зменшити фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону.

Що буде з цінами на газ для українців на опалювальний сезон?