Що буде із тарифами на газ у 2026 році?

Поки що підстав очікувати підвищення тарифів на газ у 2026 році немає. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначає у коментарі для 24 Каналу, що урядові документи не передбачають змін у цінах на природний газ для населення.

Геннадій Рябцев Кандидат технічних наук, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Однак якщо говорити про промисловість, то для неї як електрична енергія, так і природний газ може подорожчати. Але якихось кризових явищ чи різкого зростання не варто очікувати. Поки всі прогнози обережно оптимістичні.

Цю ж думку поділяє й енергетичний експерт Володимир Омельченко. За його словами гранична ціна газу для населення вже тривалий час застрягла на рівні 7,9 грн за кубометр, і наразі немає підстав її змінювати.

Цікаво! Національний банк України прогнозує можливе підвищення тарифів на комунальні послуги, включно з опаленням, у 2026 році. Йдеться про приведення цін до ринкового рівня, що може відобразитися на загальних платіжках українців.

Які актуальні ціни на газ в Україні?

Як відомо, в Україні наразі діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду, який триватиме протягом воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Тому хоч і роздрібні ціни від постачальників на ринку газу коливаються, залежно від компанії, вони фіксовані:

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр,

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр,

ТОВ "Асканія Енерджи" – 9,95 гривні за кубометр,

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр,

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні,

ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) – 9,99 гривні за кубометр,

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр,

ТОВ "Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривні за кубометр.

Що ще відомо про запаси газу в Україні?