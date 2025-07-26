Яка буде ціна на газ з 1 вересня?

Українці й надалі платитимуть за газ за фіксованою ціною у 7,96 гривні за кубометр газу. У компанії "Нафтогаз", яка обслуговує майже всіх побутових споживачів, оголосили про продовження дії тарифного плану "Фіксований", повідомляє 24 Канал.

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Це означає, що в опалювальний сезон жодного підвищення тарифів на газ не буде. Водночас у компанії наголосили: вчасна оплата рахунків підтримує енергетичну стійкість держави в умовах війни.

Від чого залежить сума у платіжках за газ?

Сума у квитанціях залежить від обсягу споживання. Наприклад:

за 9,9 кубометра (газова плита, централізована гаряча вода) – 78,8 гривні;

за 16,2 кубометра (плита, немає гарячого водопостачання) – 128,96 гривні;

за 31,5 кубометра (газова плита та колонка) – 250,7 гривні.