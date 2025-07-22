Кому можуть відключити газ за 10 днів?

Йдеться про дотримання встановленої процедури, яка регулюється законом та нормативними актами, повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

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До основних умов відключення відносять:

Наявність простроченого боргу. Постачальник має право ініціювати припинення постачання, якщо споживач не сплатив за спожитий газ у встановлені терміни.

Постачальник має право ініціювати припинення постачання, якщо споживач не сплатив за спожитий газ у встановлені терміни. Офіційне попередження. Відповідно до Правил постачання природного газу, споживача повинні письмово попередити не менш як за 10 днів до припинення постачання.

Однак й тут є свої нюанси. Повідомлення має містити:

суму заборгованості, підстави для припинення постачання, дату можливого відключення.

Важливо! Якщо споживач погашає борг або укладає договір на його поетапне погашення, то відключення не проводиться.