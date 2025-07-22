Кому могут отключить газ за 10 дней?

Речь идет о соблюдении установленной процедуры, которая регулируется законом и нормативными актами, сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

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К основным условиям отключения относят:

Наличие просроченного долга. Поставщик имеет право инициировать прекращение поставок, если потребитель не оплатил за потребленный газ в установленные сроки.

Поставщик имеет право инициировать прекращение поставок, если потребитель не оплатил за потребленный газ в установленные сроки. Официальное предупреждение. В соответствии с Правилами поставки природного газа, потребителя должны письменно предупредить не менее чем за 10 дней до прекращения поставок.

Однако и здесь есть свои нюансы. Уведомление должно содержать:

сумму задолженности, основания для прекращения поставок, дату возможного отключения.

Важно! Если потребитель погашает долг или заключает договор на его поэтапное погашение, то отключение не производится.