Кому могут отключить газ за 10 дней?

Речь идет о соблюдении установленной процедуры, которая регулируется законом и нормативными актами, сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

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К основным условиям отключения относят:

  • Наличие просроченного долга. Поставщик имеет право инициировать прекращение поставок, если потребитель не оплатил за потребленный газ в установленные сроки.
  • Официальное предупреждение. В соответствии с Правилами поставки природного газа, потребителя должны письменно предупредить не менее чем за 10 дней до прекращения поставок.

Однако и здесь есть свои нюансы. Уведомление должно содержать:

  1. сумму задолженности,
  2. основания для прекращения поставок,
  3. дату возможного отключения.

Важно! Если потребитель погашает долг или заключает договор на его поэтапное погашение, то отключение не производится.

Что делать, если газ незаконно отключили?

В случае незаконного отключения следует направить жалобу в НКРЕКП. Также можно написать заявление в суд. Кроме того, можно обратиться к уполномоченному по правам потребителей, органа местного самоуправления.