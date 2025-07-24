Навіщо "Нафтогаз" взяв кредит в "Укргазбанку"?

Сума кредитної угоди між "Нафтогазом" та "Укргазбанком" склала 4,7 мільярда гривень. Про це розповів голова правління компанії Сергій Корецький, повідомляє 24 Канал.

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За словами Корецького, кредит від "Укргазбанку" став ще одним важливим кроком у підготовці до зими. Він подякував керівництву банку за цю угоду.

Отримані кошти вже спрямовуються на закупівлю природного газу для формування достатніх запасів у підземних газосховищах, щоб країна була забезпечена енергоресурсами цієї зими,

– зазначив Корецький.

Варто знати! Раніше "Нафтогаз" уклав аналогічну угоду з "Приватбанком". У цьому банку компанія також взяла кредит на 4,7 мільярда гривень, щоб заплатити за імпорт природного газу до українських газосховищ.

Скільки Україні необхідно газу для зими?

Україна продовжує активно готуватися до наступної зими. Якщо ще у травні запаси газу у підземних сховищах були низькими, то у червні темпи закачування блакитного палива значно пришвидшилися.

Однак цьогоріч Україні необхідно імпортувати великі обсяги газу, щоб забезпечити країну на опалювальний сезон.

Раніше фахівці підрахували, що потрібно закачати у ПГС щонайменше 4,6 мільярда кубометрів імпортного газу.

У червні вже були підписані контракти на 2,9 мільярда кубометрів газу, які мають потрапити у сховища.

Важливо! Газ для українців "Нафтогаз" закуповує не лише за кошти українських банків. Зокрема, допомагає також Європейський банк реконструкції та розвитку.