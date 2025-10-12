Что будет с тарифами на газ в 2026 году?
Пока оснований ожидать повышения тарифов на газ в 2026 году нет. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечает в комментарии для 24 Канала, что правительственные документы не предусматривают изменений в ценах на природный газ для населения.
Интересно Не всем засчитают показатели счетчика за октябрь: коммунальщики сделали важное заявление
Однако если говорить о промышленности, то для нее как электрическая энергия, так и природный газ может подорожать. Но каких-то кризисных явлений или резкого роста не стоит ожидать. Пока все прогнозы осторожно оптимистичны.
Это же мнение разделяет и энергетический эксперт Владимир Омельченко. По его словам предельная цена газа для населения уже длительное время застряла на уровне 7,9 грн за кубометр, и пока нет оснований ее менять.
Интересно! Национальный банк Украины прогнозирует возможное повышение тарифов на коммунальные услуги, включая отопление, в 2026 году. Речь идет о приведении цен к рыночному уровню, что может отразиться на общих платежках украинцев.
Какие актуальные цены на газ в Украине?
Как известно, в Украине сейчас действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду, который продлится в течение военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.
Поэтому хоть и розничные цены от поставщиков на рынке газа колеблются, в зависимости от компании, они фиксированы:
- ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны за кубометр,
- ООО "Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 гривны за кубометр,
- ООО "Аскания Энерджи" – 9,95 гривны за кубометр,
- ООО "Галнафтогаз" – 7,99 гривны за кубометр,
- ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны,
- ООО "Ритейл Сервис" (СвітлоГаз) – 9,99 гривны за кубометр,
- ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны за кубометр,
- ООО "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 гривны за кубометр.
Что еще известно о запасах газа в Украине?
Для безопасного прохождения отопительного сезона Украине необходимо не менее 14,5 млрд кубометров газа, тогда как сейчас в резерве только 13,2 млрд кубометров.
В случае суровой зимы страна может столкнуться с дефицитом топлива, поскольку придется докупать дополнительные объемы газа.