Нужно ли повышать тарифы на коммуналку?

По словам первого заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука, повышение тарифов необходимо для стабилизации экономики, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В Инфляционном отчете НБУ рекомендует не откладывать слишком далеко возвращение рыночных цен для населения на коммунальные услуги и энергию.

Конечно, нам будет гораздо легче, если у нас в других сферах не будет резких ценовых скачков. Мы только что говорили, что такие ценовые скачки могут генерировать шоки со стороны предложения продовольствия. Так же их может создавать резкая коррекция тарифов,
– говорит Николайчук.

Также чиновник считает, что субсидирование цен является достаточно дорогим для государства и влияет на бюджет, из-за чего нужно корректировать тарифы на коммуналку.

По нашему мнению, большая прогнозируемость и предсказуемость политики в этой сфере помогла бы, в том числе, нам лучше предвидеть и управлять инфляционными процессами,
– говорит Николайчук.

Что известно о моратории?

В 2022 году правительство рекомендовало органам, уполномоченным устанавливать тарифы, не повышать тарифы для населения на такие коммунальные услуги как – поставки тепловой энергии, поставки горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения, в течение действия военного положения в Украине.

После войны и отмены моратория правительство планирует повышать тарифы до экономически обоснованного уровня. Однако обещают, что процесс будет постепенным с учетом социальных гарантий.

Какими будут тарифы на коммунальные услуги осенью 2025 года?

  • Цена на газ для потребителей "Нафтогаза" осенью останется 7,96 гривны за куб газа, и эта цена будет действовать до апреля 2026 года. Другие поставщики в Украине предлагают тарифы на газ от 7,799 до 9,99 гривны за кубометр, а кроме стоимости газа, необходимо также платить за его доставку.

  • Тариф на свет также останется прежним. Правительство продлило действие моратория на повышение тарифов на электроэнергию до конца октября 2025 года, оставляя тариф на уровне 4,32 гривны за киловатт-час.

  • Зато тарифы на тепло в разных городах Украины варьируются, например, в Киеве – 1 654,41 гривен за Гкал, а в Одессе – 1 813 гривен за Гкал. НБУ прогнозирует повышение тарифов на отопление в 2026 году, учитывая действующий мораторий до отмены военного положения плюс еще 3 года.