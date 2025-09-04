Нужно ли повышать тарифы на коммуналку?

По словам первого заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука, повышение тарифов необходимо для стабилизации экономики, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В Инфляционном отчете НБУ рекомендует не откладывать слишком далеко возвращение рыночных цен для населения на коммунальные услуги и энергию.

Конечно, нам будет гораздо легче, если у нас в других сферах не будет резких ценовых скачков. Мы только что говорили, что такие ценовые скачки могут генерировать шоки со стороны предложения продовольствия. Так же их может создавать резкая коррекция тарифов,

– говорит Николайчук.

Также чиновник считает, что субсидирование цен является достаточно дорогим для государства и влияет на бюджет, из-за чего нужно корректировать тарифы на коммуналку.

По нашему мнению, большая прогнозируемость и предсказуемость политики в этой сфере помогла бы, в том числе, нам лучше предвидеть и управлять инфляционными процессами,

– говорит Николайчук.

Что известно о моратории? В 2022 году правительство рекомендовало органам, уполномоченным устанавливать тарифы, не повышать тарифы для населения на такие коммунальные услуги как – поставки тепловой энергии, поставки горячей воды, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения, в течение действия военного положения в Украине.



После войны и отмены моратория правительство планирует повышать тарифы до экономически обоснованного уровня. Однако обещают, что процесс будет постепенным с учетом социальных гарантий.

